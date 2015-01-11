Озерские школьники примут участие в благотворительном проекте «Снежность», учрежденном Группой ЧТПЗ

В канун новогодних праздников, 8 и 9 декабря, более 750 озерских школьников посетят мюзикл «Посмотри, как я летаю» в рамках XV юбилейного благотворительного фестиваля «Снежность».

Мюзикл пройдет на сцене челябинского театра оперы и балета имени Глинки.

«Снежность» — масштабный благотворительный проект Группы ЧТПЗ. В нем участвуют как начинающие артисты школы мюзикла, так и творческие коллективы дворца культуры ЧТПЗ, воспитанники детских домов, талантливые дети со всей Челябинской области. Участвовать в таком проекте - большая честь и радость. Фестиваль признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность».

Если театр начинается с вешалки, то спектакль – с названия. Выбрать его было непросто. Юные артисты предлагали десятки вариантов и даже устраивали мозговой штурм. Победителем стала Валерия Королькова, артистка мюзикла. «Когда я узнала, о чем будет наш спектакль, какой реквизит, название пришло сразу. Мне нравится помогать людям, меня это приводит к состоянию полета», — отметила Валерия. Все по-взрослому, репетиции идут с утра и до вечера. С ребятами занимаются педагоги по вокалу, актёрскому мастерству и хореографии. Режиссёр-постановщик Екатерина Василёва признается: рабочему настрою ребят может позавидовать любой взрослый артист.

ЧТПЗ ежегодно готовит для зрителей фестиваля более десяти тысяч сладких подарков. Они ждут и наших школьников.

Информация предоставлена управлением культуры

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