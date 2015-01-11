Подконтрольная муниципалитету УК задолжала 4 миллиона за энергоресурсы

В течение полутора лет, с июля 2015 года по конец декабря 2016 года, управляющая компания ООО «Жилищно-коммунальная сфера» не оплачивала энергоресурсы, поставляемые в обслуживаемые ею жилые дома озерчан. Эти обстоятельства стали известны в ходе заседания Арбитражного суда Челябинской области, состоявшегося на прошлой неделе.

Как следует из материалов дела № А76-15897/2017, у ООО «ЖКС» образовалась задолженность за фактически потребленную тепловую энергию и теплоноситель в размере 3 898 853 руб. 33 коп., за фактически потребленную питьевую воду в размере 420 746 руб. 02 коп. С иском о взыскании в Арбитражный суд обратились юристы Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в процессе была привлечена администрация Озёрского городского округа.

Ответчик в судебное заседание не явился, несмотря на то, что о дате, времени и месте проведения судебного заседания извещен надлежащим образом. В представленном письменном отзыве ООО «ЖКС» возражало против удовлетворения заявленных исковых требований, ссылаясь на то, что ответчиком договор с ресурсоснабжающей организацией не заключался.

Исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела, суд пришёл к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению. В качестве основания для удовлетворения иска в решении суда сказано следующее: «В спорный период между сторонами сложились фактические правоотношения по поставке питьевой воды, теплоносителя, тепловой энергии (нагрев) на общедомовые нужды. Отсутствие письменного договора не освобождает ответчика от обязанности оплатить услуги истца за поставленные ресурсы». Также в решении по делу отмечено, что никаких решений общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах о внесении платы за теплоэнергию, горячую и холодную воду непосредственно ресурсоснабжающей организации собственниками многоквартирных домов не принимались. На основании всего вышеизложенного требования ММПКХ являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению.

С ООО «Жилищно-коммунальная сфера» в пользу ММПКХ взыскана сумма долга в размере 4 319 599 руб. 35 коп., а также судебные расходы по уплате суммы государственной пошлины в размере 44 598 руб.

ООО «ЖКС» обслуживает в Озёрске 217 многоквартирных домов общей площадью 450 121 кв.м, доля участия муниципального образования в уставном капитале организации составляет 60%.

Озёрск.ру