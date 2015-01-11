Большое счастье — дарить жизнь

Операционная медсестра из Озёрска Анна Ведерникова стала лучшей из 9 участников на конкурсе профессионального мастерства ФМБА, который проходил в середине ноября в городе Курчатов Курской области. Предвосхищал всероссийский конкурс местный отборочный тур, который проходил в апреле этого года в ДК «Маяк», после которого Анна готовилась около полугода к следующему серьёзнейшему этапу.

Как отзываются о конкурсантке её коллеги и, в частности, старшая акушерка родильного отделения Ольга Баталова, как у хорошей хозяйки, у которой всё всегда стоит на своих местах, у Анны Ведерниковой всегда полнейший порядок в операционной. В коллективе её любят и гордятся заслуженной победой. По словам Ольги, о таких «солнечных» людях надо рассказывать, ведь в последнее время много неприятного говорится в адрес медиков, которых часто обвиняют в чёрствости, неотзывчивости.

Мы встретились с Анной в акушерском блоке озёрского роддома и застали её за работой: в этот момент шла плановая операция «кесарево сечение». В итоге мы стали свидетелями появления на свет малышки весом 2750 г и ростом 49 см. Мы не могли не восхититься слаженностью работы медперсонала роддома! Как тихо и спокойно прошла процедура! С какой аккуратностью новорождённую девочку осматривали специалисты!

И, конечно, первый вопрос, который интересовал журналистов, волновалась ли Анна во время операции, и почему она выбрала именно эту профессию? Волей судьбы Анна оказалась в роддоме. По её словам, это большое счастье, когда видишь рождение маленького человечка, рождение новой жизни. Несмотря на то, что Анна вот уже 15 лет работает операционной медсестрой, каждый раз возникает чувство радости, словно она – мама новорождённого. Анна и сама является мамой 2-х сыновей, одному из которых 12 лет, а второму всего 4 года. В роддоме Анна чувствует себя как рыба в воде, считает, что она на своём месте.

Что касается самого конкурса, то после 1-го этапа Анна занимала 5-ое место, но затем перебралась на 1-ое, и уже его никому не уступила. Между тем, большую поддержку конкурсантке оказала её наставница – главная медицинская сестра ЦМСЧ №71 Елена Гололобова, а также председатель профсоюза Марина Колесникова. Победители конкурса в качестве поощрения получили премии, возможность отправиться на курсы повышения квалификации, а также медицинские приборы.

На вопрос одного из журналистов, сколько родов помогла принять за время работы Анна Ведерникова, медсестра ответила, что не ведёт подсчёт, но ежемесячно в озёрском роддоме проводится от 10 до 20 кесаревых сечений.

Александра Лебедева