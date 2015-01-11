Семиклассники посетили Музей озерской полиции

В период проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2017», одной из целью которой является предупреждение распространение наркомании среди несовершеннолетних, Музей Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области посетили семиклассники школы № 34.

Экскурсия началась с беседы со старшим оперуполномоченным отделения по контролю за оборотом наркотиков Константином Ерюковым. Майор полиции рассказал подросткам о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

Председатель совета ветеранов УМВД Сергей Серухин познакомил ребят с экспозициями музея, рассказал о сотрудниках озерской полиции, ее истории.

Экскурсия закончилась фотосессией на фоне патрульного милицейского мотоцикла.

Преес-служба Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск