Почему в России нельзя сокращать новогодние каникулы

В России нельзя сокращать новогодние каникулы и дни отдыха, приуроченные к другим праздникам, поскольку россияне и так - одна из самых работающих наций в мире. Такова точка зрения проректора Академии труда и социального развития Александра Сафонова, которой он поделился с "Российской газетой".

"Начнем с того, что у нас праздников меньше, чем в ряде других стран. Меньше, чем, например, в Швейцарии или Японии. Выходных праздничных дней у нас 12 дней в году, а в Японии - 17", - поясняет Сафонов. Кроме того, если сравнивать, сколько часов в год работают россияне и жители других стран, то окажется, что мы занимаем пятое место среди самых "работающих" государств.

Например, германец трудится в среднем 1368 часов в год, а россиянин - почти две тысячи часов. "Так что говорить, что мы работаем меньше, чем немцы или американцы, нельзя. Это не так", - продолжает Сафонов.

Следующий аргумент "против" - у нас много людей, которые работают практически без выходных и отдыха. Особенно это касается индивидуальных предпринимателей, людей, работающих в маленьких фирмах. Соответственно, новогодние праздники для них являются вынужденными каникулами, и у них появляется возможность хоть немножко отдохнуть, продолжает эксперт.

Далее, основная задача, которую поставил президент страны - это изменение демографических параметров. В частности - улучшение здоровья трудоспособного населения. А дополнительные дни отдыха влияют на здоровье людей только положительно.

И еще. Экономика от новогодних каникул практически не страдает, убежден Сафонов, поскольку ее развитие зависит не от количества отработанных работниками часов, а в первую очередь - от производительности труда. А высокая производительность труда достигается за счет многих факторов, в частности за счет улучшения организации труда, повышения технологического уровня, появления передового оборудования и современных технологий.

"Обратите внимание, во сколько закрывается большинство магазинов в той же Швейцарии - в 17 часов, и в выходные они не работают. И в ресторанах там есть перерывы, в отличие от наших. И развитию экономики все это никак не мешает. Плюс, как я уже говорил, среднестатистический германец работает на 600 часов в год меньше, чем среднестатистический россиянин, и с экономикой там порядок", - отмечает Александр Сафонов. И в Германии тоже есть недельные рождественские каникулы, а в периоды отпусков там закрываются заводы, и пока основной коллектив месяц отдыхает, на предприятии, как правило, происходит ремонт оборудования или меняются технологические программы. У нас этого нет.

Что касается культуры отдыха, то если у людей нет денег поехать на время каникул в путешествие или на курорт, то это не проблема количества дней отдыха, добавляет Сафонов. "Если так рассуждать, то можно и отпуска и с выходными отменить. К тому же нет исследований, которые бы подтверждали рост алкоголизации населения во время каникул. Этой темой чаще спекулируют. А пьющему человеку не нужен повод для "принятия на грудь", он и в будни не будет себе в этом отказывать", - добавил проректор академии труда. И напомнил: мир движется в сторону сокращения рабочего времени. Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция обсуждают эту тему. Эпоха роботизации, автоматизации неизбежно к этому приведет, и лучше двигаться в этом направлении.

Напомним, глава Роструда Всеволод Вуколов сказал в интервью ТАСС, что россиянам следует больше времени тратить на работу, чтобы достичь успеха в жизни. А эксперт НИУ "Высшая школа экономики" Елена Варшавская сообщила СМИ, что в России можно сократить продолжительные новогодние каникулы: "У многих отсутствует культура проведения этих дней, они превращаются непонятно во что. И по экономике они, конечно, ударяют".

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