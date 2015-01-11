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Война и немцы

В связи с нашумевшим выступлением в бундестаге ямало-ненецкого автономного школьника припомнились мне недавние события, в которых тоже: и война, и немцы…

К звонкам с незнакомых номеров я привык давно. Но в этот раз номер телефона был не по-российски богат на цифры.

Оказалось, звонят из Ростока (город в Германии, крупнейший на территории федеральной земли Мекленбург в Померании). Звонившая, Наталья Еске, наша бывшая соотечественница, уехавшая в Германию в 1990 году, по профессии – историк. Историей занимается и в Германии. Поводом для звонка стал опубликованный мной в интернете дневник танкиста Ивана Сергеевича Панарина (http://www.clubochek.ru/prose.php?id=48966).

Война и немцы

«Почему заинтересовались судьбой Ивана Сергеевича?» - спросил я у Натальи.

Как рассказала собеседница, во время работы над реконструкцией дамбы Варнов в Ростоке,16 ноября 22011 года строители обнаружили части старого русского танка. На следующий день, в четверг, 17 ноября, было произведено извлечение из земли 17-тонной стальной башни танка с орудием. При извлечении башни обнаружены снаряды и шесть гранат, также саперами были обнаружены и извлечены останки членов экипажа.

Речь идет о танке Т-34/85, который по воспоминаниям свидетелей и очевидцев, первым вошел в Росток 1 мая 1945 года по улице, являвшейся въездом в город, и ставшей впоследствии известной как «Дорога освобождения». В районе моста мельничной плотины он был подбит местным полицейским. От взрыва башня танка была сброшена на обочину, а сам танк позже вероятно осел в тело дамбы и был засыпан при очередной ее реконструкции. Спустя 66 лет на останки этого танка снова наткнулись строители. Как сообщил городской представитель администрации Ростока Ульрих Кунце, к танку проявил интерес музей Бундесвера в Дрездене.

Война и немцы

Война и немцы

После того, как были установлены имена погибших советских танкистов, германская сторона организовала торжественное погребение останков с отпеванием по православным канонам и с воинскими почестями – в присутствии российских дипломатов, военных, а также родственников воинов.

Война и немцы

Война и немцы

Война и немцы

Война и немцы

Война и немцы

Война и немцы

Война и немцы

Война и немцы

Война и немцы

«Когда в Ростоке откопали этот танк Т-34, - рассказала Наталья, - журналист Франк Шлёсер, который писал об этом событии материал, узнал о дневнике Панарина через знакомого в Москве. Русским языком он не владеет и попросил одну переводчицу, чтобы та перевела, и он смог прочитать. Его очень заинтересовал дневник Ивана Сергеевича, и у Франка возникла идея опубликовать записки танкиста на немецком языке в Ростоке, поскольку Иван Сергеевич войну закончил там, у нас, в Мекленбурге.

Сначала была мысль опубликовать это в журнале «Историческая мастерская», и вот меня ему порекомендовали, поскольку я занимаюсь разными темами современности и с русским языком тоже. А потом этим заинтересовалось руководство, администрация города, потому что все, что связано с этим найденным танком и окончанием войны вызывает интерес. И на сегодня мы планируем опубликовать это в серии изданий городского музея».

Однако, немцы люди пунктуальные и практичные. Руководство предложило Наталье Еске отправиться в командировку в Россию, чтобы встретиться с родственниками Ивана Сергеевича, подержать в руках подлинник дневника, узнать довоенные и послевоенные подробности биографии И.С.Панарина.

Сказано сделано.

На встрече в Челябинске с иностранной гостьей кроме дочери Ивана Сергеевича - Нины Ивановны Копытовой – присутствовали племянницы Ивана Сергеевича: Дина Демидовна Яруничева и Тамара Дмитриевна Кузнецова, а также Татьяна Васильевна Орехова - подруга Нины Ивановны, с ранних лет своего детства знавшая семью Панариных.

Война и немцы

Я поинтересовался у германской гостьи, откуда всё же у немцев такой интерес к записям простого советского танкиста?

Наталья ответила:

- Вообще дневники – это большая редкость. Просто потому, что их нельзя было вести на фронте. И только уже к концу войны некоторые офицеры за это принялись… На немецком языке опубликован только один дневник, это дневник Владимира Гельфанда. После него сохранилось очень много разных документов (его родственник живет, по-моему, в Берлине, он все это привез и это было опубликовано на немецком языке).

И вот, когда читаешь его (это 1945-46 гг.), то понимаешь, что контакты существовали на совершенно человеческом уровне. Я это предполагала. Да, на уровне деклараций и каких-то официальных документов было одно, а вот как это было в действительности – об этом часто документы не рассказывают. И поэтому частные свидетельства, личные свидетельства они привносят некоторые детали в наше понимание прошлого.

Много написано после войны, воспоминания, мемуары. Лет через 40, как это все было. Но человеческая память сложный механизм…

- Да, иногда вспоминается то, чего не было и забывается то, что было…

- Совершенно верно. Поэтому, конечно, как исторический источник дневник Ивана Сергеевича – важный документ. Конечно, что касается отношения: не делится на черное и белое. Мир цветной…

- Это понятно. Потому что всегда есть официальный какой-то политес и есть простые межличностные отношения.

- Да. У моего мужа есть коллега, уже пенсионного возраста, большой активист общества германо-советской дружбы. А дружба эта зародилась в те времена, когда он стоял под Смоленском. И как ни странно у него такие замечательные воспоминания о том, как они там эту зиму там стояли в 1942 году. И там у него какая-то любовь появилась… Это Смоленская область, которая пострадала очень сильно. И материальные потери, и человеческие потери, и партизанское движение. А он вспоминает об этом времени, как о светлом времени своей жизни, потому что было затишье на фронте, любовь, вот что такое прекрасное и замечательное… Вы можете себе представить?

Также я встречалась с внучкой одного бывшего военнопленного, который бежал и конец войны застал в Баварии. В последние дни войны, когда уже вошли американцы, всё было в подвешенном состоянии, он нашел в каком-то доме тетрадку и ручку. И начал писать…

- Нина Ивановна рассказывала, что они даже и не знали об этом дневнике.

- Вот-вот! И здесь тоже родственники не знали. Нашли уже после его смерти среди документов…

- Да, я думаю, что и Иван Сергеевич прекрасно понимал, что его дневник публикации не подлежит. Просто по определению. Потому что не соответствует официальной картине мира… Почему многие ветераны не любят рассказывать о войне? Потому что тот, кто не был там, многие вещи просто не поймет.

- Да-да-да! И встречаются многие моменты в дневнике Гельфанда, о которых я никогда не задумывалась...

* * *

Спустя некоторое время из Германии пришло известие: дневник Ивана Сергеевича Панарина переведен на немецкий язык и издан отдельной книгой…

Война и немцы

Бережно немцы относятся к истории. Бережно. И к могилам усопших – тоже. Чего не скажешь о могилах на российских кладбищах. И Озерск (с пятью заброшенными кладбищами заключенных, строивших город) тому – яркое свидетельство…

Александр Волынцев

Ключевые теги: история, Великая Отечественная война.

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