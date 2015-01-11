Сотрудники озерской полиции из незаконного оборота изъяли около 200 грамм наркотических средств

21 ноября при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск в жилище местной жительницы, 1991 года рождения, был проведен обыск, в ходе которого было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.

Исследование показало, что изъятое вещество относится к наркотическим средствам – каннабис (марихуана) массой 189 грамм.

По данному факту следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба УМВД