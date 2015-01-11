В театре кукол «Золотой петушок» новогодний бал для vip-персон!

3-6 января в 16:00 и 18:00

«В гостях у хрустальной феи». 3+

Снег летит, не тает, двери в сказку открывает… Приближается долгожданный новогодний праздник! Гостеприимная Фея уже приготовила свой дворец для встречи маленьких гостей. Ее сказочные помощники, непоседы и озорники, в радостном предвкушении готовят подарки, а Дедушка Мороз со Снегурочкой запрягают сани…

Приглашаем вас на традиционный новогодний бал хрустального королевства! Уже три года сюда стремятся юные принцессы и кавалеры. Многие из них, единожды побывав на этом празднике, становятся его постоянными участниками.

Уютная гостиная Хрустальной феи (малый зал театра кукол) может вместить не более 15 гостей, поэтому количество билетов ограничено и лучше приобрести их заранее. Зато каждый малыш на этом празднике дорогой гость. Внимание, индивидуальный подход и подарок от Дедушки Мороза (мягкая игрушка) – в Хрустальном королевстве по-другому и быть не может.

В программе новогоднего бала веселые сюрпризы от Хрустальной феи и ее сказочных помощников: Утенка, Собачки, Зайки, серого Волка и маленькой изящной балеринки. Как пушинка легко вспорхнет она на ладошку к каждому гостю. Все они – ребята общительные и будут рады подружиться и поиграть с новыми друзьями.

А разве может новогодний праздник обойтись без угощения? Все вместе замесим волшебное тесто, хорошенько подуем-поколдуем и получим… сладкое угощение из волшебного камина Дедушки Мороза! Найдется у него в мешке и бутылочка шампанского для родителей.

Новогодний бал без танцев – вещь небывалая. И Хрустальная фея таких славных традиций нарушать не собирается. Мальчишек и девчонок, а также их родителей обязательно пригласят к новогодней красавице, где будут песни, танцы, веселый хоровод и кроме участников праздника больше никого!

После всей этой кутерьмы можно будет забраться на колени к Дедушке Морозу и рассказать свое любимое стихотворение, а может быть, прижавшись к уютной бороде, поведать о своей заветной мечте… А ты уже приготовил стишок для Деда Мороза и Снегурочки?!

ВНИМАНИЕ! Цена билета на спектакль для vip-персон дороже обычного.

Предварительная запись обязательна, а количество мест ограничено!

Заказать билет, задать вопрос можно по телефону: 4-94-35, 4-83-98.

Юлия Клепикова