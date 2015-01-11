Проводим осеннюю пору!

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ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Проводим осеннюю пору!

Последние выходные этой осени! На пороге её Величество зима! Отправимся на поиски самого интересного и необычного! Как всегда по пятницам наша афиша!

Озёрск:

24 ноября 19-00

ДК «Маяк»: 135-летию Имре Кальмана посвящается! «Волшебный голос оперетты» - представление в 2-х действиях.

Проводим осеннюю пору!

25 ноября 18-00

ДК «Маяк»: 5-я Озёрская Биттломания! В юбилейной программе примут участие «MaxLinder», «Jeff», «Абзац» и многие другие!

Проводим осеннюю пору!

25 ноября, регистрация с 10-30 до 11ч

Бильярдный клуб «Баскервиль»: турнир «Пирамида свободная» для участников групп МАСТЕРА и ЛЮБИТЕЛИ

25 ноября, суббота, в 20:00

Театр "Наш дом". VIII Фестиваль экспериментальных театральных форм "Ночь в театре" "Рɇэволюция" (18+)

26 ноября, регистрация с 10-30 до 11ч

Бильярдный клуб «Баскервиль»: Кубок по «Пирамиде комбинированной».

Проводим осеннюю пору!

Театр кукол "Золотой петушок"

25 ноября, в 11.00 - спектакль «Волшебная лампа Аладдина” (для детей с 6 лет);

26 ноября, в 11.00 - спектакль "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду" (для детей с 5 лет).

Проводим осеннюю пору!

26 ноября 12-00

Центральная городская библиотека. МБОУ СКОШ № 36

В воскресенье во всех регионах нашей страны и за рубежом состоится международная образовательная акция «Географический диктант», организатором которой является Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество». Задача диктанта – дать возможность каждому участнику получить независимую оценку своих знаний по географии и побудить людей к изучению географии.

Проводим осеннюю пору!

П.Татыш

26 ноября 18-00

ДК им.Пушкина: театрализованная игровая программа для детей, посвящённая Дню матери «Свет материнской любви»!

Проводим осеннюю пору!

П.Новогорный

26 ноября 12-00

ДК «Энергетик»: праздничный концерт «МАМЕ НА РАДОСТЬ». В программе концерта примут участие детские коллективы ДК. Вход свободный.

Проводим осеннюю пору!

Челябинск

До 26 ноября

Кинотеатр им.Пушкина: фестиваль "Кино на блюде". В рамках проведения II недели итальянской кухни в России в Кинотеатре им. А. С. Пушкина при поддержке Почётного Консульства Италии в Челябинской области пройдёт фестиваль итальянских комедий «Кино на блюде». В программе кинофестиваля пять фильмов из Италии, связанных с итальянской кухней и гастрономической культурой Италии.

Показы будут проходить на итальянском языке с русскими субтитрами. Откроет кинофестиваль Почётный Консул Италии в Челябинске Сеньор Антонио Пикколи.

Проводим осеннюю пору!

24 ноября 19-00

Ледовая арена "Трактор": встреча со "Спартаком"! Кроме самой игры: - Предматчевое шоу при участии яркой группы SHOOM

- Караоке-зона в фойе арены

- Конкурсы на льду и в фойе

- Детская зона прямо за трибунами

Проводим осеннюю пору!

24 ноября 17-00

Центр историко-культурного наследия г.Челябинска: о том, как рождалась рок-музыка в СССР, какие песни пела молодежь под гитару, о чем говорили люди, сидя на маленькой хрущевской кухне, можно узнать, побывав на «Рок-квартирнике». И, естественно, под гитарный аккомпанемент исполнить песни.

Проводим осеннюю пору!

24 ноября 19-00

World Trade Center Chelyabinsk, конгрессно-выставочный холл: Доктор Мясников «О самом главном». С 2013 года – ведущий программы «О самом главном с доктором Мясниковым» на телеканале «Россия 1». В июне 2017 года получил звание «Заслуженный врач города Москвы». Автор популярнейших книг о здоровье «О самом главном», «Русская рулетка. Как выжить в борьбе за собственное здоровье», «Как жить дольше 50 лет. Честный разговор с врачом о лекарствах и медицине», и многих других.

Проводим осеннюю пору!

25 ноября 11-00

ТГ "Алмаз": Хобби Маркет.

Фестиваль творчества и креатива "Хобби маркет" приглашает вас!

Дата выбрана не случайно, канун праздника "День Матери", в связи с этим фестиваль будет посвящен нашим любимым мамам. Вход и участие абсолютно бесплатные. Пятьдесят hand made мастеров, вкусная еда, множество бесплатных творческих мастер-классов на протяжении всего дня, живая музыка, танцы и песни, детские аниматоры, две фотозоны.

25 ноября 14-00

Центр историко-культурного наследия г.Челябинска: Игротека по-советски. Приглашают всех желающих на выставку «На пути в светлое будущее», где вспомнят игры, в которые играли в недалёком прошлом. Карты, нарды, домино, шашки, шахматы и, конечно же, лото!

В фондах Центра есть редкая военно-морская игра ориентировочно конца 50-х – 60-х годов, которая также будет ждать своих игроков.

26 ноября 13-30

Ледовая арена "Трактор": программа, посвящённая Дню матери.- Акция "Счастливый час"

- Флешмоб

- Перформанс "Сектора А"

- Полевая кухня при участии игроков "Трактора"

И еще много всяких интересностей!

Проводим осеннюю пору!

Екатеринбург

24 ноября 19-00

крк "Уралец": большой хоккей возвращается в #Екатеринбург

С нетерпением ждём вечера — сегодня стартует очередная домашняя серия. Первый соперник хк "Автомобилист" - "Динамо Рига"!

Проводим осеннюю пору!

До 1 декабря

ДК Железнодорожников, дворец культуры: "Скрытая реальность".

Выставка невидимых картин.

У зрителя есть возможность, на время, стать исследователем интересных оптических свойств материалов и постигнуть суть любопытных физических явлений.

При дневном, обычном свете сюжеты картин совершенно не видны, можно рассмотреть лишь карандашные наброски на некоторых из них.

Но когда в галерее гаснет свет, полотна, будто чудесные цветы, засияют в полную силу.

25 ноября в 10 и 11-00

Детская филармония: "Черно-белые истории"(0+). Клавиши и кнопочки. Аккордеон и баян. Что общего у этих музыкальных инструментов и в чем разница? Черно-белые клавиши аккордеона любят играть танго и вальсы, а баянные кнопочки веселые плясовые. Но друг без друга они обойтись не могут. Это и много другое нам расскажут артисты дута «Тет а Тет».

Проводим осеннюю пору!

25 ноября 12-30

Ельцин центр: Квест «Прогулка с президентом». В день своего рождения, Музей первого президента Б.Н. Ельцина вновь приглашает юных посетителей в увлекательное и познавательное путешествие-квест по залам музея. Мы постарались сделать этот день особенным – каждый участник получит уникальную возможность – заполнить свой собственный Дневник Путешественника – книгу с маршрутной картой и увлекательными музейными заданиями.

Александра Лебедева 

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