Проводим осеннюю пору!

Последние выходные этой осени! На пороге её Величество зима! Отправимся на поиски самого интересного и необычного! Как всегда по пятницам наша афиша!

Озёрск:

24 ноября 19-00

ДК «Маяк»: 135-летию Имре Кальмана посвящается! «Волшебный голос оперетты» - представление в 2-х действиях.

25 ноября 18-00

ДК «Маяк»: 5-я Озёрская Биттломания! В юбилейной программе примут участие «MaxLinder», «Jeff», «Абзац» и многие другие!

25 ноября, регистрация с 10-30 до 11ч

Бильярдный клуб «Баскервиль»: турнир «Пирамида свободная» для участников групп МАСТЕРА и ЛЮБИТЕЛИ

25 ноября, суббота, в 20:00

Театр "Наш дом". VIII Фестиваль экспериментальных театральных форм "Ночь в театре" "Рɇэволюция" (18+)

26 ноября, регистрация с 10-30 до 11ч

Бильярдный клуб «Баскервиль»: Кубок по «Пирамиде комбинированной».

Театр кукол "Золотой петушок"

25 ноября, в 11.00 - спектакль «Волшебная лампа Аладдина” (для детей с 6 лет);

26 ноября, в 11.00 - спектакль "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду" (для детей с 5 лет).

26 ноября 12-00

Центральная городская библиотека. МБОУ СКОШ № 36

В воскресенье во всех регионах нашей страны и за рубежом состоится международная образовательная акция «Географический диктант», организатором которой является Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество». Задача диктанта – дать возможность каждому участнику получить независимую оценку своих знаний по географии и побудить людей к изучению географии.

П.Татыш

26 ноября 18-00

ДК им.Пушкина: театрализованная игровая программа для детей, посвящённая Дню матери «Свет материнской любви»!

П.Новогорный

26 ноября 12-00

ДК «Энергетик»: праздничный концерт «МАМЕ НА РАДОСТЬ». В программе концерта примут участие детские коллективы ДК. Вход свободный.

Челябинск

До 26 ноября

Кинотеатр им.Пушкина: фестиваль "Кино на блюде". В рамках проведения II недели итальянской кухни в России в Кинотеатре им. А. С. Пушкина при поддержке Почётного Консульства Италии в Челябинской области пройдёт фестиваль итальянских комедий «Кино на блюде». В программе кинофестиваля пять фильмов из Италии, связанных с итальянской кухней и гастрономической культурой Италии.

Показы будут проходить на итальянском языке с русскими субтитрами. Откроет кинофестиваль Почётный Консул Италии в Челябинске Сеньор Антонио Пикколи.

24 ноября 19-00

Ледовая арена "Трактор": встреча со "Спартаком"! Кроме самой игры: - Предматчевое шоу при участии яркой группы SHOOM

- Караоке-зона в фойе арены

- Конкурсы на льду и в фойе

- Детская зона прямо за трибунами

24 ноября 17-00

Центр историко-культурного наследия г.Челябинска: о том, как рождалась рок-музыка в СССР, какие песни пела молодежь под гитару, о чем говорили люди, сидя на маленькой хрущевской кухне, можно узнать, побывав на «Рок-квартирнике». И, естественно, под гитарный аккомпанемент исполнить песни.

24 ноября 19-00

World Trade Center Chelyabinsk, конгрессно-выставочный холл: Доктор Мясников «О самом главном». С 2013 года – ведущий программы «О самом главном с доктором Мясниковым» на телеканале «Россия 1». В июне 2017 года получил звание «Заслуженный врач города Москвы». Автор популярнейших книг о здоровье «О самом главном», «Русская рулетка. Как выжить в борьбе за собственное здоровье», «Как жить дольше 50 лет. Честный разговор с врачом о лекарствах и медицине», и многих других.

25 ноября 11-00

ТГ "Алмаз": Хобби Маркет.

Фестиваль творчества и креатива "Хобби маркет" приглашает вас!

Дата выбрана не случайно, канун праздника "День Матери", в связи с этим фестиваль будет посвящен нашим любимым мамам. Вход и участие абсолютно бесплатные. Пятьдесят hand made мастеров, вкусная еда, множество бесплатных творческих мастер-классов на протяжении всего дня, живая музыка, танцы и песни, детские аниматоры, две фотозоны.

25 ноября 14-00

Центр историко-культурного наследия г.Челябинска: Игротека по-советски. Приглашают всех желающих на выставку «На пути в светлое будущее», где вспомнят игры, в которые играли в недалёком прошлом. Карты, нарды, домино, шашки, шахматы и, конечно же, лото!

В фондах Центра есть редкая военно-морская игра ориентировочно конца 50-х – 60-х годов, которая также будет ждать своих игроков.

26 ноября 13-30

Ледовая арена "Трактор": программа, посвящённая Дню матери.- Акция "Счастливый час"

- Флешмоб

- Перформанс "Сектора А"

- Полевая кухня при участии игроков "Трактора"

И еще много всяких интересностей!

Екатеринбург

24 ноября 19-00

крк "Уралец": большой хоккей возвращается в #Екатеринбург

С нетерпением ждём вечера — сегодня стартует очередная домашняя серия. Первый соперник хк "Автомобилист" - "Динамо Рига"!

До 1 декабря

ДК Железнодорожников, дворец культуры: "Скрытая реальность".

Выставка невидимых картин.

У зрителя есть возможность, на время, стать исследователем интересных оптических свойств материалов и постигнуть суть любопытных физических явлений.

При дневном, обычном свете сюжеты картин совершенно не видны, можно рассмотреть лишь карандашные наброски на некоторых из них.

Но когда в галерее гаснет свет, полотна, будто чудесные цветы, засияют в полную силу.

25 ноября в 10 и 11-00

Детская филармония: "Черно-белые истории"(0+). Клавиши и кнопочки. Аккордеон и баян. Что общего у этих музыкальных инструментов и в чем разница? Черно-белые клавиши аккордеона любят играть танго и вальсы, а баянные кнопочки веселые плясовые. Но друг без друга они обойтись не могут. Это и много другое нам расскажут артисты дута «Тет а Тет».

25 ноября 12-30

Ельцин центр: Квест «Прогулка с президентом». В день своего рождения, Музей первого президента Б.Н. Ельцина вновь приглашает юных посетителей в увлекательное и познавательное путешествие-квест по залам музея. Мы постарались сделать этот день особенным – каждый участник получит уникальную возможность – заполнить свой собственный Дневник Путешественника – книгу с маршрутной картой и увлекательными музейными заданиями.

Александра Лебедева