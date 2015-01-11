ПДД знай смолоду!

22 ноября 2017 года на базе Дворца творчества детей и молодежи состоялась игра по правилам дорожного движения «Перекресток» среди учащихся 6 - х классов, посвященная Всемирному Дню памяти жертв ДТП.

В игре приняли участие команды ребят из 13 школ Озёрского городского округа: 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38.

Участники должны были показать знания правил дорожного движения для пешеходов, пассажиров, водителей велосипедов, а также наблюдательность и общую эрудированность по теме игры. Капитаны команд творчески подошли к своему конкурсу и провели для зрителей лекцию на тему «Мой друг - велосипед!»

Активное участие в оценке конкурсов приняли педагоги ДТДиМ и инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области – Гордеева Е.А.

По результатам конкурса определены следующие места:

I место:

МБОУ СОШ № 24 (руководитель – Клепалова О.В.);

МБОУ СОШ № 23 (руководитель – Антонинкова М.С.)

II место:

МБОУ СОШ № 38 (руководитель – Лисакова А.Н.);

МБОУ СОШ № 36 (руководитель – Цыганова Ю.Ю., Вьюшкова О.В.)

III место:

МБОУ СОШ № 21 (руководитель – Грошев В.В.);

МБОУ СОШ № 32 (руководитель – Комарова Н.А.)

Все призеры и участники муниципальной игры получили грамоты и подарки.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск