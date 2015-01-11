Южноуральские дзюдоисты стали победителями клубного чемпионата Европы в Анкаре

В соревнованиях приняли участие по 8 лучших команд континента в мужском и женском зачетах. Мужская команда «Явара-Нева» в четвертьфинале нанесла поражение с «сухим» счетом 5:0 сербской «Красной звезде». Досрочные победы одержали Денис Ярцев (73 кг) и Ренат Саидов (свыше 90 кг), болевым приемом выигравший у украинского легионера Станислава Бондаренко. С таким же результатом завершился полуфинал с соперниками из французского «СГС Дзюдо». Победные очки «Яваре» принесли Ярцев и Кирилл Денисов (свыше 90 кг). Кирилл, обычно выступающий в весе до 100 кг, уложил на татами 160-килограмового Жана-Себастьена Бонвуазена. В решающем матче «яваровцы» взяли верх над тюменским «Новым потоком» со счетом 4:1. Денис Ярцев переиграл в дополнительном периоде бронзового медалиста чемпионата мира-2017 Одбаяра Ганбаатара из Монголии. Ренат Саидов также в «голден скор» пропустил бросок бронзового призера чемпионата Европы-2017 в категории до 100 кг Казбека Занкишиева. Питерский клуб «Явара-Нева», директором которого является серебряный призер Олимпийских игр, челябинец Виталий Макаров в девятый раз завоевал почетный трофей. Кубок самой титулованной команде Старого Света вручил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. На второй ступени пьедестала почета оказались дзюдоисты «Нового потока» из Тюмени. Добавим, что еще одно «золото» России принесла женская сборная клуба «Явара-Нева». Россиянки стали победительницами в третий раз в истории этого турнира.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-dzyudoisty-stali-pobeditelyami-klubnogo-chempionata-evropy-v-ankare-41901