Наследие Башкортостана челябинцам представил коллектив «Мирас»

Возобновить творческие встречи ансамбля на территории Южного Урала решил руководитель коллектива Байрас Ишбердин. После долгого перерыва, этим летом «Мирас» вновь выехал в Челябинск. Артисты приняли участие в Параде дружбы. На днях знаменитый коллектив снова обрадовал челябинцев своим ярким выступлением. Концерт, состоявшийся в театре ЧТЗ, оставил незабываемые впечатления в сердцах южноуральцев. Посмотреть на мастерство как песенного, так и танцевального жанра башкирского ансамбля пришли зрители, разных национальностей. Среди них были и студенты театральных, хореографических колледжей и университетов, участники творческих коллективов и любители национальной культуры, да и просто, поклонники высокого искусства. Действительно, коллективу было что представить столь широкому кругу зрителей. В программу концерта были включены мелодичные песни, зажигательные танцы народов мира и театрализованные массовые хореографическо-вокальные композиции. Разнообразие сценических образов, живое исполнение профессионалов, мелодия курая и других экзотических инструментов не оставили никого равнодушным. Более того, у жителей Челябинска была возможность поучиться азам танцевального искусства от лучших солистов коллектива. В ходе мастер-класса мастера, в свою очередь, отметили развитие национального танца на Южном Урале и самобытность местных творческих коллективов. Концерт был организован при поддержке Представительства Республики Башкортостан в Челябинской области.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/nasledie-bashkortostana-chelyabincam-predstavil-kollektiv-miras-41905