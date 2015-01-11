Роcобрнадзор перекроет «утечки» ЕГЭ

В Рособрнадзоре научились вычислять учеников, которые оперативно выкладывают в интернет ответы на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Созданная ведомством система мониторинга позволяет находить работы, опубликованные в соцсетях и на других сайтах. Но чаще всего под видом настоящих ответов на ЕГЭ в интернете публикуются ложные. Об этом «Известиям» сообщили в Рособрнадзоре. Ранее ведомство планировало блокировать сайты и страницы в соцсетях с ответами на экзамены — и разрабатывало соответствующий законопроект. Эксперты считают, что необходимо объяснять школьникам: за публикацию ответов в сети результаты их экзаменов будут аннулированы.

Как рассказали «Известиям» в Рособрнадзоре, ведомство разработало технологию, позволяющую определить конкретного ученика, «слившего» ответы на ЕГЭ в сеть.

— Технология разработки и формирования контрольно-измерительных материалов (КИМ) позволяет оперативно выявить регион, в который направлен данный КИМ, пункт проведения экзамена и даже конкретного участника ЕГЭ, — пояснили в пресс-службе Рособрнадзора. — Каждый распечатанный КИМ получил индивидуальные средства защиты, позволяющие идентифицировать его принадлежность конкретному ученику даже по фрагменту фотографии.

В ведомстве отказались раскрыть детали технологии.

По результатам проверки Рособрнадзор выяснил, что в большинстве случаев опубликованные в интернете «свежие» материалы ЕГЭ таковыми не являются.

— Это либо демоверсии (ответов, при этом остальное предлагается приобрести. — «Известия»), либо варианты КИМ ЕГЭ за предыдущие годы, размещенные Рособрнадзором в открытом доступе, — заявили в пресс-службе ведомства. — По сути, речь идет о мошеннических действиях со стороны отдельных лиц. Поэтому информация об интернет-ресурсах, где размещаются КИМ, передается в правоохранительные органы.

В ходе мониторинга Рособрнадзор обнаружил в сети и актуальные фото КИМ ЕГЭ, сделанные с помощью смартфона во время тестирования. Но их было немного: в 2016 году - 33, в 2017 году - 20.

По словам нескольких собеседников “Известий”, близких к Рособрнадзору и Роскомнадзору, ранее Рособрнадзор собирался подготовить законопроект, позволяющий блокировать в России сайты с подобной информацией. Однако от этой идеи решили отказаться.

По мнению замруководителя центра геоинформационных систем университета Иннополис Рамиля Кулеева, на листы КИМ ЕГЭ наносятся специальные знаки, которые можно распознать даже по фрагменту фотографии.

— В них зашиты данные о регионе и школе, куда отправлены материалы, а также номер варианта. Это позволяет вычислить ученика, который получил именно данный вариант, — пояснил Рамиль Кулеев.

Эксперт отметил, что такие знаки наносятся печатью высокого разрешения в виде фонового рисунка или текстуры, они не различимы невооруженным взглядом.

По мнению главы Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ, защищает интересы интернет-пользователей) Сергея Гребенникова, необходимо блокировать сайты, публикующие даже недостоверные данные ЕГЭ.

— Школьники не могут точно знать, подлинные ли ответы распространяются в сети. Они загоняют себя в ловушку ложным ощущением, что смогут всё хорошо сдать. Требуется оперативная блокировка сайтов, распространяющих подобный контент, иначе он может быть растиражирован в интернете, — считает Сергей Гребенников. — Но самое главное — надо усилить систему безопасности, что позволит пресекать утечки.

С 2009 года ЕГЭ служит одновременно основной формой выпускных экзаменов в школе и вступительных в вузе. По данным Рособрнадзора, проблемным оказался 2013 год, когда было обнаружено семь сайтов с подлинными материалами ЕГЭ текущего года. Эти же варианты затем разошлись по соцсетям.

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