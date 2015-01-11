» Лидером озерских коммунистов стал депутат-оппозиционер

Озерское отделение КПРФ провело внеочередное отчетно-выборное собрание, на котором члены партийной ячейки приняли отставку первого секретаря городского отделения 77-летнего Олега Назарова и единогласно избрали своим лидером депутата местного собрания Александра Откупщикова.

Озерские коммунисты, несмотря на свою малочисленность (сегодня местная ячейка насчитывает 20 человек и несколько десятков сторонников), активно участвуют во всех городских общественно-политических мероприятиях, делают громкие заявления по городским проблемам, а в 2015 году вошли в федеральную информповестку, собрав 67% голосов озерчан в поддержку установки памятника Сталину в закрытом городе. После объявления сбора народных средств и официального заверения муниципалитета о готовности выделить землю под монумент тема «сохранения памяти отца народов» сошла на нет.

40-летний Александр Откупщиков служил в ГИБДД, работал на «Маяке», а затем организовал фирму, занимавшуюся обслуживанием детских дошкольных учреждений и муниципальных объектов. После принятия решения о заходе на рынок ЖКХ Александр Откупщиков начал проявлять себя как политик, участвовал в конкурсе на пост сити-менеджера Озерска, сегодня является продуктивным оппозиционером.

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