Шестьдесят человек эвакуировали огнеборцы на пожаре в Челябинске

Челябинские огнеборцы ликвидировали крупный пожар в многоэтажке по улице 3-го Интернационала, 59. Эвакуировано 60 человек, многих жителей дома спасли при помощи автолестниц. Этот пожар стал одним из самых сложных за последнее время.

Возгорание произошло 27 ноября, в 8.44. Подразделения пожарно-спасательного гарнизона работали по повышенному номеру сложности. В ликвидации последствий происшествия были также задействованы значительные силы муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС: полиция, скорая помощь, городская служба спасения, энергетики. На место проведения работ также прибыл начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.

Уже через 7 минут после поступления сообщения на место вызова примчалось первое отделение 3-й пожарно-спасательной части. Открытым пламенем горела квартира на втором этаже жилого девятиэтажного дома, была сильно задымлена лестничная клетка.

Основные усилия пожарно-спасательных подразделений были направлены на эвакуацию и спасение людей, просивших о помощи и недопущение распространения огня на соседние квартиры. Огнеборцы разделились на несколько групп и проводили спасательные мероприятия с разных сторон дома. Работу сотрудников пожарной охраны осложняло большое скопление автомобилей, препятствующих проезду габаритной техники, в том числе и к наружным источникам противопожарного водоснабжения.

В 9.20 часов открытое горение было ликвидировано.

По оперативной информации во втором подъезде были обнаружены тела двух человек без признаков жизни (мужчина и женщина). Еще 2 человека госпитализированы в лечебные учреждения города.

Выяснением причин пожара занимаются сейчас сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории. С жителями дома работают специалисты психологической службы Главного управления МЧС России по Челябинской области. Определено место временного размещения эвакуированных (средняя общеобразовательная школа №8).

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