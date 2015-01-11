Юбилейная Биттломания собрала полный зал

В минувшую субботу в ДК "Маяк" состоялась пятая по счёту "Биттломания" - концерт, призванный отдать дань уважения великой британской группе "The Beatles". В юбилейном и любимом многими мероприятии приняли участие группы "Jeff", "Абзац", джаз-бэнд Виктора Завьялова, вокальный коллектив "Дискаер", музыкант Денис Негров, Анастасия Серебренникова и специальный гость из Снежинска Эдуард Ташбулатов. Зал был полон тех, кто когда-то лихо отплясывал под произведения ливерпульской четвёрки и тех, кто даже и не знает о том, что на любимый момент на кассете можно перемотать с помощью карандаша.

Гости активно подпевали и танцевали под "Come together", и, только услышав первые аккорды "Yesterday", кавалеры спешили пригласить на медленный танец дам. К слову сказать, последняя песня явилась самой перепеваемой в этот вечер! Как посетовал ведущий мероприятия Владимир Зырянов, группа, которая когда-то и явилась инициатором создания подобной вечеринки в стиле "Биттлов" - "Max Linder", по объективным причинам не смогла принять участие в юбилейной встрече. Между тем, клавишник этой группы - Николай Подзолков, является сыном Сергея Подзолкова, который в своё время написал книгу "Озёрская биттломания" - название этой книги и легло в основу концерта. В этом году было решено не сворачивать вечеринку сразу после завершения выступления всех коллективов, а продолжить встречу дискотекой, как в старые добрые времена.

Мероприятие посетил заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков, который охотно поделился своими впечатлениями о "Биттломании". Он отметил, что этот концерт напоминает ему те встречи, которые сами собой случайно организовывались в конце 80-х на базе "Волна", которая тогда относилась к 20-му заводу. Почти вот такой же тёплой компанией собирались любители "Биттлов", слушали песни в исполнении Алексея Бурцева, ныне вокалиста группы "Jeff". Мы спросили Андрея Кузнеченкова, в чём, по его мнению, секрет британской группы? По его словам, всему "виной" огромный талант и грамотный менеджмент.

Эдуард Ташбулатов отметил, что ему было чрезвычайно приятно принимать участие в "Биттломании", ведь представители музыкальных коллективов Озёрска и Снежинска давно и плодотворно дружат, посещая мероприятия друг друга. По словам снежинского гостя, такие встречи призваны напомнить о романтизме тех времён, мурашках во время первого прослушивания той или иной песни. А сейчас у молодёжи есть всё. Существует простота в поиске того или иного музыкального произведения. Не хватает лишь душевности.

Александра Лебедева