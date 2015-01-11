В Озерске должностное лицо муниципалитета привлечено к ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок

Прокуратурой ЗАТО г. Озерска в ходе мониторинга сайта zakupki.gov.ruустановлено, что в декабре 2016 года Управлением капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа с МУП «УАТ» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию объектов улично - дорожной сети г. Озерска, поселка № 2 на сумму свыше 2,1 млн. рублей.

В январе 2017 заключено дополнительное соглашение, в рамках которого локальными сметами муниципального контракта, с нарушением установленном законом порядка, объем работ увеличен на 65,43%.

Также установлено, что начальником управления при исполнении муниципального контракта подписана локальная смета, в которую вошли работы и материалы, не предусмотренные условиями муниципального контракта.

Однако федеральными законодательством о контрактной системе установлен запрет не только на увеличение цены контракта более чем на 10%, но и запрет на увеличение объема работ.

По результатам проверки в отношении начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

УФАС по Челябинской области должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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