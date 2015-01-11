Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Реклама на сайте|Обратная связь Вторник, 28 ноября, 17:13
Регистрация на сайте
Авторизация

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Ноябрь 2017 (281)
Октябрь 2017 (351)
Сентябрь 2017 (356)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Заплати налоги

До 1 декабря всем россиянам, владеющим землей, домами, квартирами, транспортными средствами (включая не только машины, но также, например, яхты или снегоходы), гаражами или машино-местами, необходимо заплатить налог на имущество и земельный налог за 2016 год. Уведомления с суммой назначенных платежей Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала еще осенью, получить их большинство налогоплательщиков должны были до 30 октября. Правда, если письмо по каким-то причинам не дошло, то ответственность за неуплату налога всё равно лежит на налогоплательщике, а не на ведомстве. Так что всю информацию лучше лишний раз проверить в личном кабинете на сайте ФНС.

Если же налог до 1 декабря уплачен не будет, то, помимо долга, неплательщику уже со 2 декабря начнут начисляться пени, неуплата которых, в свою очередь, может привести к судебному разбирательству и запрету на выезд за границу. Зато у тех, кто не согласен с назначенной суммой, есть больше времени на то, чтобы заплатить налог, а затем добиваться справедливости. Обратиться в налоговую инспекцию по поводу возврата лишних платежей можно в течение трех лет с этого момента, а не одного месяца, как было до сих пор.

Юридическим лицам при уплате налогов следует быть внимательнее с корреспонденцией от налоговой службы. С 1 декабря 2017 года вступают в силу новые требования к оформлению платежных документов — в частности, изменились требования, касающиеся указания назначения платежа. Если этот пункт отсутствует или указан неверно, то деньги просто не будут зачислены в бюджет, и, соответственно, компания окажется в должниках. С начала декабря всем организациям, неверно указавшим назначение платежа, ФНС будет направлять информационное письмо с кодом ошибки и просьбой ее исправить. Правда, если выяснится, что ошибка была допущена на стороне банка, то все вопросы налоговики будут решать именно с кредитной организацией.

Знак Ш, ОСАГО и общественный транспорт

С 1 декабря 2017-го получить штраф могут водители, поменявшие резину на «зимнюю», но не наклеившие на свой автомобиль знак Ш. Соответствующие поправки были внесены в ПДД еще в апреле этого года. Изменения в правила внесли из-за разницы в длине тормозного пути у автомобиля с «зимними» шипованными колесами и с обычной «летней» резиной. «Переобутая» машина на зимней дороге останавливается значительно быстрее, так что в случае экстренного торможения водителю следующей сзади машины с «летними» колесами может просто не хватить времени для того, чтобы избежать столкновения. В ГИБДД рассчитывают, что наличие предупреждающего знака позволит другим водителям правильнее рассчитать дистанцию. На фоне нововведений дефицит на такие наклейки возник еще в начале осенне-зимнего сезона 2017 года.

Кроме того, участники ДТП с большим количеством автомобилей теперь могут рассчитывать на прямое возмещение убытков от страховой компании по ОСАГО. Раньше обращаться к страховщикам водители могли, в случае если в ДТП приняли участие не больше двух автомобилей. С 1 декабря это ограничение снимается.

Хорошие новости ждут пассажиров общественного транспорта: поездки на нем должны стать более безопасными. С первым зимним месяцем в силу вступает обязательный для всех перевозчиков порядок проведения предрейсового контроля, введенный Минтрансом. Теперь перед каждым рейсом проверять работоспособность всех систем, включая рулевую и тормозную, будут специальные контролеры. Результаты инспекции должны будут заноситься в специальный журнал. Правда, поскольку контролеров выбирают сами перевозчики, пока неясно, насколько эффективной окажется эта система.

Ограничения на мясо и мебель

С 1 декабря 2017 года будет введено временное ограничение на поставки мяса из Бразилии. Об этом стало известно еще в середине ноября. Тогда в Россельхознадзоре объяснили, что обнаружили в бразильском мясе запрещенные стимуляторы роста.

Запрет коснется свинины, а также мяса крупного рогатого скота. Когда он будет снят, точно не известно. Эксперты уже заявили, что Бразилия является одним из самых крупных поставщиков и запрет на импорт мяса из страны может привести к росту цен на мясную продукцию. В то же время глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков рассказал порталу iz.ru, что эти ограничения вряд ли приведут к «катастрофическому» подорожанию.

Еще одно ограничение на покупочном фронте коснется в первую очередь мебельщиков. С 1 декабря 2017 года в рамках госзакупок можно будет приобретать только мебель, произведенную в России или странах ЕАЭС (Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии). Эта мера не затрагивает интересы граждан напрямую, но в перспективе может привести к росту отечественного рынка мебели и, соответственно, снижению цен на продукцию. Ограничение будет действовать в течение двух лет.

Недвижимость и капремонт становятся прозрачнее

Сразу два изменения в начале зимы будут введены по инициативе Минстроя России. Так, ведомство представило методику расчета стоимости работ по капремонту, на основании которой все регионы к декабрю 2017-го должны были провести перерасчет. Это было сделано на фоне массового недовольства россиян суммами, которые ежемесячно начислялись им за капитальный ремонт. В ведомстве рассчитывают, что таким образом его стоимость удастся сделать более прозрачной, а управляющим компаниям будет сложнее наживаться на этой строке в счетах за ЖКХ. Замглавы ведомства Андрей Чибис уже предупредил, что Минстрой намерен «жестко проконтролировать» исполнение новой методики.

Более прозрачными также могут стать цены на рынке строящейся недвижимости. С 1 декабря строительные компании должны будут указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве целый ряд дополнительных параметров — в том числе заложенные в смету цены на материалы, оборудование, элементы конструкции, а также на использование строительной техники и оплату труда рабочих. Подотчетными становятся даже данные о тарифах на грузоперевозки по железной дороге. Предполагается, что всё это позволит ужесточить контроль за завышением цен на строящееся жилье.

Лицензия на аборты

Клиники и больницы, получившие общую медицинскую лицензию по направлению «акушерство и гинекология», больше не смогут производить аборты. 1 декабря 2017 года вступает в силу постановление правительства, принятое еще в декабре 2016-го. По нему, оказывать такие услуги смогут только медицинские учреждения, получившие специальную лицензию.

Инициатором внесения изменений выступило Министерство здравоохранения. Представитель ведомства Олег Салагай тогда объяснил, что в Минздраве рассчитывают таким образом наладить учет медучреждений, оказывающих подобные услуги. Ранее это делалось за счет анализа выплат, сделанных Фондом обязательного медицинского страхования, но этой информации оказалось недостаточно.

Глава Минздрава Вероника Скворцова в ноябре этого года также рассказала журналистам, что в результате ведомство сможет контролировать безопасность проведения процедуры. Впрочем, эксперты уже предупредили, что оборотной стороной медали может стать увеличение стоимости абортов.

https://iz.ru

Ключевые теги: законы.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» 18+. Озёрск находится в стадии генерализированной эпидемии по ВИЧ
» РеЭволюция в «Нашем доме»
» Интервью с Михаилом Ивановичем Похлебаевым
» Внимание! Разыскивается озерчанин!
» Кадетов в Озёрске стало больше
» Улицы тёмных фонарей. Видео
» Озерские учреждения культуры – крепкие «хорошисты»
Обсуждаемые новости
» Интервью с Михаилом Ивановичем Похлебаевым
» Интервью с Любовью Владимировной Горбуновой
» Лидером озерских коммунистов стал депутат-оппозиционер
» На улицах Озерска станет чище
» Некультурный обмен с культурной столицей
» Зажглись долгожданные фонари
» Ещё шесть миллионов в пользу «Фортума»

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги