Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Заплати налоги

До 1 декабря всем россиянам, владеющим землей, домами, квартирами, транспортными средствами (включая не только машины, но также, например, яхты или снегоходы), гаражами или машино-местами, необходимо заплатить налог на имущество и земельный налог за 2016 год. Уведомления с суммой назначенных платежей Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала еще осенью, получить их большинство налогоплательщиков должны были до 30 октября. Правда, если письмо по каким-то причинам не дошло, то ответственность за неуплату налога всё равно лежит на налогоплательщике, а не на ведомстве. Так что всю информацию лучше лишний раз проверить в личном кабинете на сайте ФНС.

Если же налог до 1 декабря уплачен не будет, то, помимо долга, неплательщику уже со 2 декабря начнут начисляться пени, неуплата которых, в свою очередь, может привести к судебному разбирательству и запрету на выезд за границу. Зато у тех, кто не согласен с назначенной суммой, есть больше времени на то, чтобы заплатить налог, а затем добиваться справедливости. Обратиться в налоговую инспекцию по поводу возврата лишних платежей можно в течение трех лет с этого момента, а не одного месяца, как было до сих пор.

Юридическим лицам при уплате налогов следует быть внимательнее с корреспонденцией от налоговой службы. С 1 декабря 2017 года вступают в силу новые требования к оформлению платежных документов — в частности, изменились требования, касающиеся указания назначения платежа. Если этот пункт отсутствует или указан неверно, то деньги просто не будут зачислены в бюджет, и, соответственно, компания окажется в должниках. С начала декабря всем организациям, неверно указавшим назначение платежа, ФНС будет направлять информационное письмо с кодом ошибки и просьбой ее исправить. Правда, если выяснится, что ошибка была допущена на стороне банка, то все вопросы налоговики будут решать именно с кредитной организацией.

Знак Ш, ОСАГО и общественный транспорт

С 1 декабря 2017-го получить штраф могут водители, поменявшие резину на «зимнюю», но не наклеившие на свой автомобиль знак Ш. Соответствующие поправки были внесены в ПДД еще в апреле этого года. Изменения в правила внесли из-за разницы в длине тормозного пути у автомобиля с «зимними» шипованными колесами и с обычной «летней» резиной. «Переобутая» машина на зимней дороге останавливается значительно быстрее, так что в случае экстренного торможения водителю следующей сзади машины с «летними» колесами может просто не хватить времени для того, чтобы избежать столкновения. В ГИБДД рассчитывают, что наличие предупреждающего знака позволит другим водителям правильнее рассчитать дистанцию. На фоне нововведений дефицит на такие наклейки возник еще в начале осенне-зимнего сезона 2017 года.

Кроме того, участники ДТП с большим количеством автомобилей теперь могут рассчитывать на прямое возмещение убытков от страховой компании по ОСАГО. Раньше обращаться к страховщикам водители могли, в случае если в ДТП приняли участие не больше двух автомобилей. С 1 декабря это ограничение снимается.

Хорошие новости ждут пассажиров общественного транспорта: поездки на нем должны стать более безопасными. С первым зимним месяцем в силу вступает обязательный для всех перевозчиков порядок проведения предрейсового контроля, введенный Минтрансом. Теперь перед каждым рейсом проверять работоспособность всех систем, включая рулевую и тормозную, будут специальные контролеры. Результаты инспекции должны будут заноситься в специальный журнал. Правда, поскольку контролеров выбирают сами перевозчики, пока неясно, насколько эффективной окажется эта система.

Ограничения на мясо и мебель

С 1 декабря 2017 года будет введено временное ограничение на поставки мяса из Бразилии. Об этом стало известно еще в середине ноября. Тогда в Россельхознадзоре объяснили, что обнаружили в бразильском мясе запрещенные стимуляторы роста.

Запрет коснется свинины, а также мяса крупного рогатого скота. Когда он будет снят, точно не известно. Эксперты уже заявили, что Бразилия является одним из самых крупных поставщиков и запрет на импорт мяса из страны может привести к росту цен на мясную продукцию. В то же время глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков рассказал порталу iz.ru, что эти ограничения вряд ли приведут к «катастрофическому» подорожанию.

Еще одно ограничение на покупочном фронте коснется в первую очередь мебельщиков. С 1 декабря 2017 года в рамках госзакупок можно будет приобретать только мебель, произведенную в России или странах ЕАЭС (Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии). Эта мера не затрагивает интересы граждан напрямую, но в перспективе может привести к росту отечественного рынка мебели и, соответственно, снижению цен на продукцию. Ограничение будет действовать в течение двух лет.

Недвижимость и капремонт становятся прозрачнее

Сразу два изменения в начале зимы будут введены по инициативе Минстроя России. Так, ведомство представило методику расчета стоимости работ по капремонту, на основании которой все регионы к декабрю 2017-го должны были провести перерасчет. Это было сделано на фоне массового недовольства россиян суммами, которые ежемесячно начислялись им за капитальный ремонт. В ведомстве рассчитывают, что таким образом его стоимость удастся сделать более прозрачной, а управляющим компаниям будет сложнее наживаться на этой строке в счетах за ЖКХ. Замглавы ведомства Андрей Чибис уже предупредил, что Минстрой намерен «жестко проконтролировать» исполнение новой методики.

Более прозрачными также могут стать цены на рынке строящейся недвижимости. С 1 декабря строительные компании должны будут указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве целый ряд дополнительных параметров — в том числе заложенные в смету цены на материалы, оборудование, элементы конструкции, а также на использование строительной техники и оплату труда рабочих. Подотчетными становятся даже данные о тарифах на грузоперевозки по железной дороге. Предполагается, что всё это позволит ужесточить контроль за завышением цен на строящееся жилье.

Лицензия на аборты

Клиники и больницы, получившие общую медицинскую лицензию по направлению «акушерство и гинекология», больше не смогут производить аборты. 1 декабря 2017 года вступает в силу постановление правительства, принятое еще в декабре 2016-го. По нему, оказывать такие услуги смогут только медицинские учреждения, получившие специальную лицензию.

Инициатором внесения изменений выступило Министерство здравоохранения. Представитель ведомства Олег Салагай тогда объяснил, что в Минздраве рассчитывают таким образом наладить учет медучреждений, оказывающих подобные услуги. Ранее это делалось за счет анализа выплат, сделанных Фондом обязательного медицинского страхования, но этой информации оказалось недостаточно.

Глава Минздрава Вероника Скворцова в ноябре этого года также рассказала журналистам, что в результате ведомство сможет контролировать безопасность проведения процедуры. Впрочем, эксперты уже предупредили, что оборотной стороной медали может стать увеличение стоимости абортов.

https://iz.ru