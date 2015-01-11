Мужской хор Культурно-досугового центра достойно выступил на фестивале

С 21 по 24 ноября в Москве прошел III Всероссийский хоровой фестиваль, в котором принял участие Заслуженный коллектив самодеятельного творчества Челябинской области академический мужской хор КДЦ ДК «Маяк» г.Озерска.

За победу в конкурсе на протяжении полугода боролись более двух тысяч коллективов со всей страны. Организаторы подсчитали общее количество участников - около 50 000 человек. Председатель жюри Лев Конторович признался - победителей выбрать было трудно. Уровень мастерства и конкуренция действительно растет с каждым годом. Несмотря на то, что коллективы в этом конкурсе участвуют любительские.

Возрастной ценз конкурса - от школьных коллективов до хоров ветеранов.

Жюри представляли такие мэтры хорового искусства как:

Лев Конторович - художественный руководитель Академического большого хора «Мастера хорового пения», профессор, народный артист Российский Федерации.

Бакланова Елена - профессор кафедры хорового дирижирования Государственного музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова, Заслуженный деятель Всероссийского и Московского музыкального общества, член Президиума НП «Всероссийское хоровое общество», Заслуженная артистка РФ.

Маркин Эдуард - Художественный руководитель и дирижер Владимирской хоровой капеллы мальчиков и юношей, Народный артист Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, член Президиума НП «Всероссийское хоровое общество», г. Владимир.

Юдин Игорь - художественный руководитель и главный дирижёр хоровой капеллы Новосибирской государственной филармонии, заведующий кафедрой дирижирования Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, Народный артист Российской Федерации, член Президиума НП «Всероссийское хоровое общество», г. Новосибирск.

Успенский Валерий Всеволодович - заведующий кафедрой хорового дирижирования, декан факультета композиции и дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Народный артист Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, член Президиума НП «Всероссийское хоровое общество», г. Санкт-Петербург.

Озёрский мужской хор достойно исполнил конкурсную программу и стал лауреатом II степени, уступив первенство хору из Новосибирска.

Завершился Фестиваль Гала - концертом хора финалистов Всероссийского хорового фестиваля в Зале Полководцев Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Музей Победы).

Сводный хор финалистов выступил в сопровождении Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Дирижер - заслуженный артист Российской Федерации, полковник Сергей Дурыгин. Главный хормейстер концерта – художественный руководитель Академического большого хора «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра, народный артист Российской Федерации, профессор Лев Конторович.

В концерте также приняли участие отечественные звезды мировой оперной сцены Екатерина Лехина, Николай Диденко, Василий Ладюк, Ярослав Абаимов.

Юлия Волевач