Управление имущественных отношений продаёт недвижимость

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа сообщает о продаже на аукционе муниципального недвижимого имущества:

1. Нежилое помещение № 2, общей площадью 50,4 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова, д. 39. Начальная цена: 1 624 600,00 руб. Задаток: 324 920,00 руб. Срок подачи заявок: по 19.12.2017.

2. Нежилое помещение № 3 –полуподвальное помещение, общей площадью 94,6 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Победы, д. 54. Начальная цена: 2 372 300,00 руб. Задаток: 474 460,00 руб. Срок подачи заявок: по 19.12.2017.

3. Нежилое помещение № 11, общей площадью 64,9 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 30, пом. 11. Начальная цена: 1 781 000,00 руб. Задаток 356 200,00 руб. Срок подачи заявок: по 19.12.2017.

4. Нежилое помещение № 4, общей площадью 1192,6 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19, пом. 4. Начальная цена: 4 923 000,00 руб. Задаток: 984 600,00 руб. Срок подачи заявок: по 19.12.2017.

5. Сооружение - ограждение столовой № 9, протяженностью 126,8 м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19. Начальная цена: 200 900,00 руб. Задаток: 40 180,00 руб. Срок подачи заявок: по 19.12.2017.

6. Благоустройство участка столовой № 9, площадью застройки 1280,52 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19. Начальная цена: 618 700,00 руб. Задаток: 123 740,00 руб. Срок подачи заявок: по 19.12.2017.

Информация о продаже муниципального имущества опубликована в официальном печатном издании газете «Озерский вестник», размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Также информацию о продаже имущества можно получить у организатора аукциона по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203, 204, пн-чт с 8-30 до 17-30, пт с 8-30 до 16-30, перерыв с 13-00 до 14-00, эл. почта [email protected] Телефоны для справок 2-33-58, 2-47-37.

Отдел торгов и администрирования доходов

Управления имущественных отношений