Победители «Созвездия мужества»-2017. Данил Бикбов: «Не считаю себя героем. В подобных обстоятельствах так поступил бы любой человек»

Вот уже девятый год проходит Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». В одной из его номинаций «Дети-герои» победителем стал Данил Бикбов, школьник из города Верхний Уфалей (Челябинская область).

12 июля 2017 года совсем еще юный мальчишка из города Верхний Уфалей Челябинской области вписал свое имя в славную летопись детей-героев не только Южного Урала, но и всей страны. Данил Бикбов, так зовут героя нашего рассказа.

Все произошло на территории Большого карьера в микрорайоне Никельщиков Верхнеуфалейского городского округа. Этот водоем традиционно привлекает повышенное внимание ребятни в жаркие летние месяцы. Много было желающих отдохнуть и в этот злополучный день. Воспитанники команды по хоккею с мячом «Никельщик-2002» после тренировки купались на карьере.

Во время купания один из ребят, стоящих на берегу, начал кидать в воду камни и случайно попал в голову одному из подростков. Мальчик начал паниковать, тонуть и звать на помощь. Увы, как это иногда бывает, большинство друзей-товарищей растерялись и не смогли помочь тонущему. С большой долей вероятности финал этой истории мог сложиться трагически, если бы не Данил.

Быстро оценив обстановку, 13-летний юноша бросился на помощь раненому товарищу, который уже был под водой. Счет шел на секунды. Данил успел схватить его за руку и поплыл к спасительному берегу. Необходимо отметить, что расстояние до него составляло около 9 метров. Внушительная дистанция для непрофессиональных пловцов. Но наш юный герой справился. Более того, когда он вытащил мальчика из воды, ему пришлось оказывать товарищу первую помощь. А вскоре и медработники подоспели.

Долгое время об этом происшествии никто из взрослых не знал. Не иначе как Самуил Яковлевич Маршак напророчил: «Ищут пожарные, ищет милиция…». Верхнеуфалеец оказался на редкость скромным парнем и о своем поступке особо не распространялся. Но, вода, как известно, камень точит.

Мама Данила узнала о случившемся в этот же вечер, однако широкую огласку история получила только в День знаний. У спасенного юноши педагоги на голове заметили шрам, узнали подробности. А дальше события стали разворачиваться как снежный ком. Ребенка и его маму, Ольгу Евгеньевну, пригласили для награждения в администрацию городского округа. Направили материалы для участия в IX Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», проводимом МЧС России. И вот она, заслуженная победа и волнительная поездка в столицу нашей Родины.

Сам школьник (юноша учится в 8-м классе верхнеуфалейской средней общеобразовательной школы №2) себя героем не считает и относится к повышенному вниманию к своей персоне с определенным удивлением.

- Не считаю себя героем. В подобных обстоятельствах так поступил бы любой человек. Главное, что всё хорошо закончилось, - делится впечатлениями взрослый не по годам Данил.

К скромности его приучила семья и любимое увлечение. С шести лет он играет в хоккей с мячом (бенди) в команде «Никельщик-2002» и в будущем планирует связать свою жизнь со спортом. А в нем, как известно, свою силу и характер нужно не словом, а делом доказывать.

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