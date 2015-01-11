Челябинский театр современного танца представит две премьеры «На грани»

Форум собрал 23 танцевальных коллектива из разных городов России, а также Италии, Финляндии, Франции и Эстонии. Российская география представлена коллективами Москвы, Омска, Перми, Санкт-Петербурга и Челябинска. Фестиваль «На грани 2017» представляет широкую стилевую палитру: от contemporary dance до балетной неоклассики. И тем самым раскрывается его название: современная хореография существует на грани жанров, где нет чистых форм и строгих канонов, но есть поиск и эксперимент. Центр драматургии и режиссуры (Москва) привезет музыкально-пластический спектакль о силе женской природы и ее бесконечном обновлении «ДЕВЪ», в котором задействованы пять танцовщиц сontemporary dance и четыре исполнительницы фольклорной музыки. Финская компания Алпо Аалтокоски будет разучивать социальные танцы со зрителями в рамках интерактивной постановки «Возьми меня за руку». Спектаклем открытия станет «Кафе Идиот» театра «Балет Москва» по мотивам романа Ф.М. Достоевского «Идиот». В 2016 году эта постановка Александра Пепеляева, одного их главных фигурантов российского и международного contemporary dance, была отмечена «Золотой маской» в номинации «Современный танец. Лучший спектакль». В этом году форум представляет собой неделю премьер, поскольку в афише 10 новых работ. Челябинский театр современного танца покажет сразу две премьеры: «Картон» в постановке художественного руководителя и хореографа Ольги Поны. Вторая премьера – «Legenda» – совместная работа танцовщиков Рафаэля Тимербакова и Дмитрия Чегодаря. Еще один челябинский спектакль будет представлен в рамках фестиваля – проект Андрея Зыкова и Марии Грейф «@POCR#FF».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskiy-teatr-sovremennogo-tanca-predstavit-dve-premery-na-grani-41961