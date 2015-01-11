По инициативе акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова в Озерске впервые пройдет фестиваль «Снежность»

13 декабря впервые в Озерске в театре драмы и комедии «Наш дом» пройдут представления XV юбилейного театрального фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность».

В церемонии открытия фестиваля примут участие ученики детской школы мюзикла под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна из Челябинска, Миасса, Копейска, а также сел и поселков Челябинской области. Юные артисты представят зрителям Озерска номера из мюзикла «Посмотри, как я летаю!».

В рамках XV фестиваля «Снежность» в Озерске также выступит Московский театр людей и кукол «Чудаки» с постановкой «Времена года» - красочным шоу со снегом и листопадом.

— Группа ЧТПЗ проводит благотворительный театральный фестиваль «Снежность» с 2003 года. За 15 лет зрителями спектаклей фестиваля стали более 150 тысяч детей, – комментирует акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров. – В этом году мы расширили географию проекта: представления «Снежности» увидят и юные зрители Озерска. Кроме того, более 700 маленьких озерчан приедут в Челябинский театр оперы и балета им. М. И. Глинки на премьеру мюзикла «Посмотри, как я летаю!».

Детский благотворительный фестиваль «Снежность» традиционно пройдет и в городах присутствия компании – Первоуральске, Челябинске и Альметьевске.

Группа ЧТПЗ ежегодно проводит «Снежность» при поддержке Правительств Челябинской и Свердловской областей, а также Правительства Республики Татарстан. С 2015 года «Снежность» проходит при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Фестиваль Группы ЧТПЗ признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность».

Справочно:

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2016 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 16,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».

«Снежность»

Детский театральный фестиваль «Снежность» ‒ масштабный благотворительный проект Группы ЧТПЗ. Проводится на Урале при поддержке Правительств Челябинской и Свердловской областей, а также в Поволжье при поддержке Правительства Республики Татарстан.

С 2015 года «Снежность» проходит под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. Фестиваль Группы ЧТПЗ признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность».

«Снежность» - это лучшие спектакли ведущих театральных, музыкальных и цирковых коллективов страны, мастер-классы деятелей искусства и творческие встречи с артистами для учеников школ и студентов, воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей, детей и внуков сотрудников компании. Группа ЧТПЗ ставит своей целью приобщение подрастающего поколения к высокому миру искусства и содействие возрождению культурных и духовных ценностей.

Детская школа мюзикла открылась в апреле 2017 года специально для развития юных талантов по инициативе Попечительского совета Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки, куда входят акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров.

Менеджер по социальным и благотворительным проектам

ПАО «ЧТПЗ»

Мария Колбова