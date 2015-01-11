Стипендии вырастут на 4 процента в 2018 году

С 1 сентября на 4 процента вырастут студенческие стипендии. Об этом рассказала министр образования и науки Ольга Васильева на Финансовом форуме в РУДН.

- В 2018 году размер стипендиального фонда в итоге составит 72 млрд 890 млн рублей, - пояснила министр. - На восполнение дефицита мест в общежитиях для иногородних студентов выделено 4 млрд 700 млн рублей.

При этом она рассказала, что министерство готовится пересмотреть механизмы финансирования некоторых сфер своей работы. Это касается науки, строительства общежитий, ремонта, закупок лабораторного оборудования. А каждый вуз должен планировать свою работу не менее чем на три года вперед.

- Будет расширена практика конкурсов, а с комиссиями - очными и заочными - придется расстаться, - предупредила ректоров, вузовских финансистов и региональных руководителей министерств и департаментов образования и науки министр.

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