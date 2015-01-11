Юный танцор из Озерка — лучший в Челябинской области

27 ноября в Челябинске состоялся финал областного народного конкурса “Марафон талантов”. Одним из его победителей стал озерчанин Влад Севостьянов, солист ансамбля народного танца «Каблучок» (КДЦ).

Заключительный концерт четвертого областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» прошел в театре драмы имени Наума Орлова.

За время промежуточных этапов конкурса свои танцевальные, вокальные, инструментальные, цирковые таланты показали более 27 тысяч южноуральцев.

Первый этап «Марафона талантов» прошел во всех муниципальных образованиях Челябинской области. По его итогам победители от каждой территории (100 коллективов и индивидуальных участников) представили свои муниципалитеты на зональном этапе, который состоялся на пяти площадках. До финала дошли 25 творческих коллективов из 21 территории, которые стали лучшими на промежуточных этапах Марафона.

- Конкурс «Марафон талантов» – подтверждение тому, что Южный Урал богат талантами, - отметил председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш. - Особенно приятно, что инициатива проведения этого конкурса исходит от самих жителей Челябинской области. Поэтому марафон талантов можно назвать по-настоящему народным праздником творчества.

Поддержать свои коллективы приехали депутаты Законодательного Собрания Анатолий Брагин, Семен Мительман, Сергей Буяков, Марина Поддубная и, конечно же, делегации со всех уголков Челябинской области. Для групп поддержки в этом году был учрежден специальный приз, который достанется самой энергичной и креативной команде болельщиков.

- «Марафон талантов» - уникальный конкурс, - заявила член жюри конкурса, депутат Государственной Думы Елена Ямпольская. - Самодеятельные артисты, выступающие сегодня, по отдаче и творческому азарту могут конкурировать с любым профессионалом. На мой взгляд, другим регионам необходимо перенять опыт проведения таких мероприятий у Челябинской области.

Победителей конкурса определило жюри, в состав которого вошли председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, депутат Государственной Думы, член президиума Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Елена Ямпольская, директор медиахолдинга ОТВ Светлана Яремчук.

Напомним, инициатором проведения конкурса в 2014 году выступил председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш. Идею проведения конкурса тогда поддержали медиахолдинг ОТВ и областной Центр народного творчества. Конкурс проводится Челябинским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке Губернатора Челябинской области и Законодательного Собрания Челябинской области в целях привлечения внимания общества к сохранению и развитию народного творчества, созданию условий для выявления талантов и повышению их профессионального уровня.

Использованы материалы сайта zs74.ru.

Итоги конкурса https://zs74.ru/news/podvedeny-itogi-chetvertogo-oblastnogo-narodnogo-televizionnogo-konkursa-marafon-talantov.

В номинации «Любительские творческие коллективы, отдельные исполнители и авторы (дети, соло)» победителем стал участник из Озерска - Влад Севостьянов, солист ансамбля народного танца «Каблучок» (балетмейстеры Яна и Владимир Садилкины) «Культурно- досугового центра», учащийся школы № 24. Поздравляем Влада Севостьянова с заслуженной победой!

http://www.ozerskadm.ru