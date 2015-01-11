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Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям — Верховный суд

Верховный суд (ВС) РФ разрешил взыскивать моральный вред с курящих на балконе соседей в пользу других жильцов дома, которым мешает сигаретный дым.

«Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», - отмечает высшая инстанция.

Таким образом, поставлена точка в двухлетнем судебном споре двух новосибирцев. Один из них пытался в судебном порядке запретить своему соседу курение на балконе, но, в конце концов, съехал жить на другую квартиру. Зато ему удалось создать важный прецедент по вопросу о возможности получить компенсацию из-за негативного влияния табачного дыма.

Суть спора

Истец просил суд запретить соседу курение на лоджии, поскольку дым от сигарет поступает в его квартиру, что негативно сказывается и на его здоровье и на состоянии его ребенка. Также заявитель настаивал на компенсации 250 тысяч рублей морального вреда. Он не встретил понимания в Ленинском суде Новосибирска и в апелляционной инстанции, зато его позицию поддержал Верховный суд РФ. Высшая инстанция признала, что в законодательстве нет возможности запретить собственнику курить на балконе. Однако право на благоприятную окружающую среду, в том числе на отсутствие табачного дыма, закреплено в Конституции РФ. Таким образом, ВС допустил возможность запрета курения на собственной лоджии, если от этого страдают соседи.

Спор был отправлен на второй круг в апелляционную инстанцию. К этому времени некурящий сосед сменил квартиру, поэтому вопрос о попадании в его дом табачного дыма из-за действий ответчика отпал. Дело в этой части прекратили. Тем не менее, заявитель настаивал на компенсации морального вреда за то, что он и его ребенок более пяти лет были вынуждены вдыхать запах сигарет. Новосибирский областной суд ему в этом отказал.

Суд апелляционной инстанции указал на то, что качество воздуха, попадающего в квартиру истца, должно соответствовать качеству атмосферного воздуха населенных мест, установленному санитарными правилами «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01».

При этом санитарные нормы не регламентируют уровни запаха, в связи с чем доказательств нарушения гигиенических нормативов или требований к качеству воздуха, попадающего в квартиру истца через открытое окно, суду не представлено, посчитал он.

«При этом субъективное восприятие запаха табака в квартире само по себе не может являться основанием для компенсации истцу морального вреда», - полагает областной суд.

Позиция ВС

Высшая инстанция не согласилась с этими выводами, вновь напомнив о статье 42 Конституции РФ, по которой каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

При этом, в соответствии с абзацем 4 статьи 10 закона «О благополучии населения», все граждане обязаны не совершать действия, которые приводят к нарушению прав других на охрану здоровья и благоприятную среду обитания, напоминает ВС.

Он также ссылается на преамбулу Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, заключенной в Женеве 21 мая 2003 года, к которой РФ присоединилась 24 апреля 2008 года: сигареты являются высокотехнологичными изделиями, разработанными таким образом, чтобы создавать и поддерживать зависимость, и многие содержащиеся в них компоненты и выделяемый ими дым являются фармакологически активными, токсичными, мутагенными и канцерогенными.

Кроме того, в пользу опасности не только самого курения, но и дыма от сигарет говорят и нормы закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Он гарантирует, в частности, право каждого человека на благоприятную среду без табачного дыма и охрану здоровья от воздействия дыма от сигарет.

При этом пункт 2 статьи 9 этого закона обязывает граждан заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а также не допускать их вовлечения в процесс потребления табака. Эта же норма регламентирует, что курящие люди не должны нарушать права остальных, которым не хочется вдыхать сигаретный запах.

ВС также отмечает, что и Жилищный кодекс РФ защищает права некурящих: часть 4 статьи 17 устанавливает, что пользоваться жилым помещением надо с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и экологических требований. Таким образом, собственник может курить в своей квартире или на балконе, но только если этот не мешает соседям, резюмирует ВС.

«По смыслу изложенных выше правовых норм, граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей. Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям», - отмечается в постановлении.

ВС также подчеркивает, что табачный дым может вызывать моральные и физические страдания некурящего человека, а также нарушать его нематериальные права.

Соответственно, согласно статье 151 Гражданского кодекса суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации вреда.

«Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», - отмечается в постановлении.

В связи с этим высшая инстанция частично отменила решения нижестоящих судов и присудила некурящему жителю Сибири компенсацию в 5 тысяч рублей.

Ирина Тумилович

http://rapsinews.ru

Ключевые теги: курение, моральный вред.

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