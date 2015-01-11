Неуютно с «Уютным домом»

К управляющей компании предъявляют претензии и жильцы, и муниципальное хозяйство.

На рынке ЖКХ Озёрска управляющая организация «Уютный дом» давно и уверенно лидирует в антирейтинге. В трудовой биографии УК числится управление тремя проблемными домами: двумя «малосемейками» по Дзержинского,52 и 54, а также общежитием по Октябрьской,30. Внимание к последнему дому последнее время привлечено не только со стороны администрации округа, но и лично генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» М.И. Похлебаева, обещавшего помочь навести порядок в брошенном «Уютным домом» общежитии.

Как следует из информации в официальных источниках, за период с 2015 года в отношении ООО УК "Уютный Дом" проведены 24 проверки (1 плановая, 23 внеплановые). По результатам проведённых проверок выявлено 16 нарушений. Из них в 2017 году — 20 проверок (1 плановая, 19 внеплановых), выявлено 14 нарушений.

Однако, как выяснилось, недобросовестность руководства этой УК выражается не только в игнорировании своих обязанностей по управлению многоквартирными домами. В конце прошлой недели Арбитражный суд Челябинской области в полном объёме удовлетворил иск Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства в отношении УК «Уютный дом» о взыскании задолженности за фактически потребленную питьевую воду в размере 37 578 руб. 81 коп., тепловую энергию и теплоноситель в размере 361 777 руб. 44 коп. за период с 1.09.2015 по 31.12.2016.

Ответчик в судебное заседание не явился, однако в письменном отзыве заявил, что возражает против удовлетворения заявленных исковых требований, ссылаясь на то, что договор с ресурсоснабжающей организацией не заключен. Суд посчитал, что, исходя из представленных документов, между сторонами сложились фактические отношения по поставке тепловой энергии через присоединенную сеть. Истец (МПКХ) свои обязательства выполнил в полном объеме, поставив ответчику тепловую энергию, что подтверждается выставленными в адрес ответчика счет-фактурами, подписанными со стороны ответчика. Доводы ответчика относительно получения МПКХ оплаты перечисленных денежных средств собственниками помещений судом были отклонены, как не подтвержденные документально. Таким образом, заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, говорится в решении Арбитражного суда.

Озёрск.ру