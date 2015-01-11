«Рутениевый» пресс-тур на ПО «Маяк» отменили

О том, что пресс-тур не состоится, стало известно 29 ноября. Представитель ПО «Маяк» признался, что не знает причин, по которым решили отменить поездку, так как это было решение госкорпорации, а не комбината.

Другой источник пояснил, что, вероятно, тур все-таки состоится, но позже: госкорпорация не успела подготовиться к мероприятию.

Как сообщал «ЧелябинскСегодня» ранее, госкорпорация «Росатом» решила развеять сомнения общества по поводу сообщений о выбросах рутения-106 и для этого свозить представителей СМИ на ПО «Маяк». Всего на поездку в Озерск заявились более двухсот представителей СМИ. Итоги отбора представители «Росатома» обнародовали на официальной странице в соцсети facebook. Из этих двухсот заявок для пресс-тура отобрали всего 17 человек. От журналистов, которые не вошли в состав делегации, представители госкорпорации получили множество комментариев не самого доброго характера в свой адрес, вплоть до «никакого пресс-тура не будет, опять врут, как и с рутением» и «Да пошли вы! А те, кто едут, через пару месяцев будут умирать в муках».

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