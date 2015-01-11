Чтобы праздник не обернулся трагедией

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует вас о правилах хранения пиротехнических изделий:

· пиротехнические изделия храните в сухом месте, недоступном для детей, в оригинальной упаковке;

· запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более +30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов;

· не носите пиротехнические изделия в кармане;

· не храните фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых материалов;

· в холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть;

· отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных приборах (батареи отопления, рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя нагревательные приборы (строительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.).

Из «Инструкции по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий» от ГУ МЧС РФ

Елена Коробова, инструктор ГО