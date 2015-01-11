Своевременно оплатить имущественные налоги можно сегодня

Сегодня, 1 декабря, истекает срок уплаты имущественных налогов.

Граждане могут оплатить налоги через личный кабинет налогоплательщика, портал государственных услуг, в банкоматах, терминалах, кассах банков и в почтовых отделениях.

В случае неполучения квитанции на уплату имущественных налогов, их дубликаты можно получить в инспекциях Челябинской области:

г. Кыштым, ул. Юлии Ичевой, д. 175

г. Озерск, ул. Студенческая, д.6

г. Карабаш, ул Металлургов, д. 15/4 кв. 31

Сегодня налоговые органы региона работают до 16:45, а завтра, 2 декабря, с 09:00 до 18:00.