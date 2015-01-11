14 наград завоевали озерские пловцы на региональном турнире

В южноуральской столице завершился восьмой по счету традиционный турнир Челябинской области по плаванию, посвященный памяти Альберта Бакаева. Борьбу за медали вели 60 спортсменов, было разыграно 27 комплектов наград.

Следует отметить, что Альберт Бакаев – почетный гражданин Челябинска, заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион и призер паралимпийских игр, чемпион мира и Европы, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и ордена «Дружбы».

В торжественной церемонии открытия приняли участие: начальник отдела реабилитации министерства социальных отношений Челябинской области Анна Мосейчук, председатель регионального отделения «Паралимпийский комитет России» в Челябинской области Анатолий Халабов, главный судья турнира, заслуженный тренер России, тренер Альберта Бакаева ‒ Михаил Уранов.

Борьбу за медали вели 60 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Челябинска, Копейска, Златоуста, Чебаркуля, Снежинска, Озерска, Магнитогорска, Увельского района, ХМАО-Югра, в ходе соревнований было разыграно 27 комплектов наград.

Заплывы состоялись на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, 100 метров брассом и в эстафете 4х50 метров вольным стилем.

Озёрская команда завоевала 14 призовых мест: пять золотых, семь серебряных и две бронзовые медали.

В женском зачете на дистанции 50 метров вольным стилем в своих классах серебряные награды завоевали: Анастасия Бабак (55.15), Анастасия Воробьева (1.12.25) и Кристина Янина (1.00.08), Елена Васина (40,08) стала бронзовым призёром.

В мужском заплыве в одном классе Александр Лопаткин и Никита Кулешов, завоевали первое и второе место соответственно. Никита уступил Александру всего 0,69 секунд, который проплыл пятидесятиметровку за 30.24, а Никита – за 30.93.

На дистанции 50 метров на спине первые места завоевали: Анастасия Бабак (36.49), Мария Кудлай (50.93), Наталья Алферова (1.12.78). Серебряную награду на этой дистанции получила Арина Булатова (54,34).

Среди мужчин второе место в своих классах завоевали Владимир Стебельский (32,84), первое место – Максим Снегов (53,10). Представители сильного пола успешно прошли и стометровку на спине: второе место занял Владимир Стебельский (1,05.82), третье – Александр Лопаткин (1.15.87).

В эстафете 4х100 озёрская команда заняла 4 место (Александр Лопаткин, Александр Книппенберг, Никита Кулешов, Владимир Стебельский).