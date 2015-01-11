Праздник детской хоровой музыки

В последнюю осеннюю среду ноября колледж искусств принимал юных гостей – на «Музыкальной среде» прошел концерт «Молодые голоса». Это традиционная творческая встреча детских вокальных коллективов города.

За час до концерта колледж было не узнать – всюду звенели детские голоса, мелькали яркие костюмы юных вокалистов! Из каждого класса доносились звуки хоров, участники концерта распевались и повторяли свои программы.

С каждым годом все больше хоров и ансамблей участвуют в концерте детских хоров. В прошедшую среду выступили хоры и ансамбли колледжа, ДМШ № 1 и 2, ДТДиМ, ДК «Маяк» и ДК «Строитель». Почти все руководители коллективов – выпускники отделения хорового дирижирования колледжа, и почти все они пели в вокальном ансамбле «Апрель». Именно поэтому «Апрель» открыл концертную программу.

В этот вечер зал колледжа был переполнен! Это и понятно: на сцене маленькие дети – значит в зале их родители. В такие вечера приходится сожалеть о том, что в колледже небольшой концертный зал!

Коллективы пели по два произведения, но концерт получился очень большой! Всем хотелось показать свое творчество, так как в городе редко организуются подобные детские концерты, и не так уж часто звучит хоровая музыка. А если уж дети занимаются в хоре, готовят концертные программы, их обязательно нужно показать слушателям, иначе пропадает мотивация повседневного труда. Концерт – это всегда не только стимул для занятий, это – большой праздник! Именно такой праздник состоялся в колледже!

Прозвучали песни композиторов О. Хромушина, А. Михайлова, М. Славкина, Е. Крылатова, Я. Дубравина, В. Гаврилина, А. Петрова, С. Смирнова. И даже такого мастера хоровой музыки, как П. Чесноков!

Благодарим руководителей детских коллективов: А. Торопову, А. Шомполову, Е. Шавалдину, В. Сальникову, С. Кривенко, А. Гайсину, Е. Козоря, Д. Юсупову.

Людмила Черепкова, зав. отделением хорового дирижирования, Засл. работник культуры РФ

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Фото Владимира Чиркова