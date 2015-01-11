Губерния Магнитогорским школьникам прививают любовь к книге Новым приятным сюрпризом для юных читателей стало приглашение в путешествие «К юбилярам Книгограда». Осень 2017 года была богата на юбилеи. Третьего ноября исполнилось 130 лет со дня рождения одного из самых любимых авторов детских книг, не стареющих со временем, – Самуила Яковлевича Маршака. На стихах и сказках Маршака выросло не одно поколение детей, а взрослым хорошо известны его переводы произведений Бёрнса и Шекспира. На празднике «Солнечный поэт детства» юные магнитогорцы познакомились с жизнью и творчеством Маршака, по словесному портрету определяли героев, а по набору ключевых слов вспоминали книги, отгадывали, в каких произведениях писателя названы предметы из «чёрного ящика». Стихи поэта-юбиляра исполнили Маша Устюжанина, Изабелла Калинина, Лиля Затеева, Артём Калинин, Маша Прошкина и другие читатели библиотеки. В компьютерном зале прошла онлайн-викторина «Сказочные герои С. Маршака», лучше всех с вопросами справилась Саша Иванникова. В читальном зале ребята смотрели мультфильмы по произведениям писателя: «Двенадцать месяцев», «Кошкин дом», «Вот какой рассеянный»... Все убедились: весёлые и озорные стихи Маршака не только поднимают настроение, но и помогают учиться без скуки, познавать мир, становиться мудрее и взрослее. Не осталась без внимания и ещё одна юбилейная дата – 27 ноября исполнилось 70 лет детскому писателю Григорию Остеру. Писатель умело показывает детское поведение и восприятие, говорит с читателями на самые серьёзные темы – о человеческих взаимоотношениях и окружающей действительности. На «острове Остера» ребят ожидало знакомство с придуманными им шутливыми науками «Ничеговедение», «Конфетоедение» и другими. Юные магнитогорцы решали весёлые математические задачки, разыгрывали сценки в театре-экспромте, заряжались хорошим настроением, участвуя в физкультминутке, отвечали на вопросы викторины по произведениям Остера, делали выводы из его «вредных советов». В компьютерном зале библиотеки прошла онлайн-викторина, победителем которой стал Егор Курицын. В читальном зале дети посмотрели мультфильмы по сценариям Остера, в том числе – «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Обезьянки». «Книжное путешествие» продолжалось неделю и завершилось игровой программой «Весёлый день в библиотеке». Самые активные «путешественники» получили призы от профсоюзной организации Группы ММК: канцтовары, книги и наборы для творчества. «Мы старались, чтобы ребята были не просто зрителями, а полноправными участниками викторин и конкурсов, проявили свои литературные способности, фантазию и эрудицию, – подытожила директор библиотеки Ляля Аскарова. – Кроме того, на занятиях в «Волшебной мастерской» ребята делали игрушки из шерсти в технике фильцевания, в игротеке «Нескучайка» провели время за интересными настольными играми». Сотрудники универсальной массовой библиотеки, расположенной в левобережном ДКМ, ждут юных читателей, ведь встреча с хорошей книгой – это всегда праздник. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/magnitogorskim-shkolnikam-privivayut-lyubov-k-knige-42061 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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