Сочинение разрешат переписать

Во вторник все одиннадцатиклассники страны пишут итоговое сочинение, которое станет допуском к ЕГЭ.

В ФИПИ рассказали, что определены пять направлений для тем сочинения. Это "Верность и измена", "Равнодушие и отзывчивость", "Цели и средства", "Смелость и трусость", "Человек и общество". По-прежнему сочинение оценивается по системе "зачет-незачет", и тому, кто не сумеет с первого раза справиться с работой, разрешат переписать сочинение.

Ученикам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, ученикам закрытых школ и школ в колониях разрешат выбрать между сочинением и изложением. Если написание сочинения длится более 4 часов (например, для больных детей в клиниках), то для них организуются перерывы на лечение и обед.

Могут написать сочинение и выпускники прошлых лет. При поступлении в некоторые вузы оно им может добавить несколько баллов к ЕГЭ. К сожалению, вузов, которые проверяют сочинения, не так уж и много. Но МГУ в этом году будет его учитывать и давать до 3 баллов.

Что нового будет для выпускников в этом году? Ужесточились требования к соблюдению дисциплины. В документах ФИПИ однозначно прописано, что удалить ученика с сочинения можно за "наличие средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации, собственных орфографических и (или) толковых словарей; использование текстов литературного материала (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники)".

В бланке регистрации больше нет графы "пол", зато педагог может сделать пометки "удален", "не закончил", "в устной форме". На каждый случай удаления будет составляться отдельный акт, и спорных ситуаций, скорее всего, станет меньше.

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