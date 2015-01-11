Приобретаем правильные игрушки под новогоднюю ёлку

Традиционно в новогодние праздники увеличивается спрос на детские игрушки. В настоящее время на прилавках магазинов можно встретить множество разнообразных игрушек – от деревянных и мягконабивных до сложных конструкторов со светозвуковыми элементами.

Конечно, каждый, кто покупает игрушку, должен задать себе вопрос: безопасна ли она для нашего ребенка?

Для того, чтобы снизить риск приобретения опасной для здоровья ребёнка игрушкинеобходимо покупать новогодние подарки для детей в специализированных отделах магазинов, а не в уличных лотках.

При покупке нужно обращать внимание на то, как игрушка выглядит, как упакована, имеет ли маркировку и какие документы её сопровождают.

Каждая игрушка или её упаковка, либо листок-вкладыш обязательно должны сопровождаться чёткой, хорошо видимой и несмываемой маркировкой.

На этикетке - вся информация должна быть на русском языке и обязательно содержать:

- наименование игрушки (артикул при наличии);

- наименование предприятия или фирмы-изготовителя или его представителя, либо импортера и его юридический адрес.

Информация о сертификации и сроке службы игрушки обязательны, по первому требованию покупателя ему должна быть предоставлена информация о сертификации изделия.

Внимательно осмотрите игрушку — поверхность должна быть гладкой, ровной, без трещин, заусениц, сколов, которые могли бы травмировать ребёнка; острые кромки и углы должны быть притуплены; острые концы крепёжных деталей, гвозди, шурупы должны быть скрыты, утоплены.

Важно обратить внимание на материал, из которого изготовлена игрушка.

Выбирая мягкие игрушки, стоит помнить, что у них должен быть плотный и хорошо прошитый ворс, так как они могут линять.

Также в мягких игрушках скапливаются бактерии, и они могут стать источником инфекций, поэтому это не лучший вариант для самых маленьких деток и тех, кто склонен к аллергическим реакциям.

В мягконабивных игрушках швы должны быть прочными. Мягкий материал для наполнителя не должен содержать твердых или острых инородных тел.

Стоит обратить внимание на цвет, который должен быть максимально естественным. Во-первых, это не нарушает представления ребёнка о реальном мире, а во-вторых, игрушки «ядовитых цветов» могут пугать детей и содержать «токсичные» красители.

Также стоит избегать чёрных и ярко-красных игрушек, они могут быть плохо восприняты ребёнком. При выборе стоит учитывать, что до 4 месяцев дети лучше всего видят жёлтый цвет, потом оранжевый и красный, а к 6 месяцам различают почти все цвета радуги.

Резкий запах должен предостеречь от покупки подозрительной продукции. Его причиной, как правило, является превышающее нормы содержание химических веществ.

Такие игрушки могут быть вредными для здоровья. Не стесняйтесь прямо в магазине принюхиваться к игрушке.

Защитно-декоративные покрытия игрушек должны быть стойкими к действию слюны, пота, влажной обработке.

Поверхностное окрашивание и роспись погремушек не допускается. Масса игрушек типа погремушек, предназначенных для детей в возрасте до 3-х лет должна быть не более 100 грамм.

При покупке музыкальных духовых игрушек обратите внимание на места для соприкосновения с губами детей — они должны быть изготовлены из легко дезинфицирующихся материалов, не впитывающих влагу.

Складные и скользящие устройства (коляски и т.д.) должны быть снабжены ограничителем или замком, предупреждающим самопроизвольное складывание.

В игрушках, предназначенных, чтобы их тянули за собой, шнуры не должны иметь скользящих узлов или петель, способных образовать скользящий узел.

Диаметр шнуров игрушек для детей в возрасте до 3-х лет должен быть не менее 2 мм и иметь на конце ручку в виде шарика.

При покупке игрушек выбирайте правильную тематику.

Приобретайте такие игрушки, которые не нанесут вред психике ребенка.

Психологи не рекомендуют покупать детям разных монстров, мутантов и т. д.

Также рекомендуется выбирать игрушки, которые похожи на реальных зверей или людей, чтобы ребёнок мог проводить аналогию.

Перед покупкой внимательно изучите инструкцию.

Инструкции по правильному использованию игрушки могут быть нанесены как на саму игрушку, так и на упаковку и на этикетку или быть в форме вкладыша.

В инструкции должна быть указана следующая информация:

- по необходимости сборки и установки игрушки именно взрослым (для игрушек, которые не должны собираться ребёнком);

- по наличию деталей, потенциально представляющих опасность для ребёнка в случае неправильной установки игрушки (для горки с доской для скольжения, подвесных качелей, колец, трапеций, канатов и т. п.);

- по эксплуатации игрушки и мерам предосторожности;

- предупреждение о возможности возникновения несчастных случаев при несоблюдении мер предосторожности;

- указание о хранении игрушки в местах, не доступных для детей в возрасте до 3 лет;

- о необходимости регулярных проверок основных элементов игрушек (подвесных устройств, креплений, оттяжек);

- указания по осторожному пользованию игрушкой, чтобы избежать падений или столкновений, вызывающих травмы;

- рекомендации по использованию защитного оборудования: шлемов, перчаток, налокотников, наколенников (для игрушек — роликовых коньков и роликовых досок).

Предупреждающие надписи. Каждая игрушка должна быть снабжена четкой предупредительной информацией о возможных побочных эффектах (опасностях), возникающих при ее пользовании и путях возможного избежания (уменьшения) опасностей.

Например:

- «Не рекомендовано детям до 3 лет» — на игрушках, представляющих опасность для детей в возрасте до 3 лет;

- «Внимание! Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых» — на игрушках функционального назначения, представляющих опасность для детей;

- «Осторожно! Во избежание возможности запутывания ребенка снимите игрушку, когда ребенок начнёт подниматься на руках и коленях!» — на игрушках, используемых в колыбели, детской кровати или коляске.

И.о. руководителя В.М. Ефремов

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