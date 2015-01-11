Продолжается прием заявок на премию «Андрюша»

Для участия в конкурсном отборе в номинациях «Актерское мастерство», «Вокал», «Живопись» и «Танцы» приглашаются дети в возрасте 7-15 лет, проживающие в Челябинской области (для номинации «Живопись» – 9-15 лет). Оценивать работы участников будут деятели искусства и культуры мирового масштаба, председатель жюри – народный артист России Андрис Лиепа. Конкурс на премию «Андрюша» заочный: проходит по видеозаписям выступлений детей, в номинации «Живопись» оцениваются оригиналы работ. Для участия необходимо заполнить онлайн заявку и приложить к ней ссылки на видеоматериалы с выступлениями детей. Художникам следует прислать в оргкомитет оригиналы основной и дополнительных работ. Завершится прием заявок 1 февраля 2018 года. Подать ее можно на сайте фонда «Андрюша». Участие бесплатное. Подробности в положении.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-premiyu-andryusha-42088