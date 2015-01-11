«Иван да Марья»: любовь побеждает всё

Е.Муравьев. "Иван да Марья". Музыкальная сказка (5+).

«Иван да Марья» – музыкальная сказка, созданная по мотивам русских народных сказок, с сольными вокальными номерами, дуэтами и танцевальными номерами.

Над мюзиклом работал творческий дуэт: музыку написал московский композитор - Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ким Брейтбург, известный по работам в театре, кино и на эстраде, либретто написал поэт и драматург Евгений Муравьев. Авторы создали свою историю о любви и верности, мудрости и взаимовыручке, коварстве и обмане, и о том, что добро всегда побеждает зло.

Марья - скромная, красивая и работящая девушка-сиротка, которую царь взял под опеку. Иван, сын царя, влюблен в Марью, но кризис в государстве вынуждает Царя выдать сына за богатую невесту. Трудно придется Марье и Ивану, коварные злые силы будут стараться изо всех сил помешать их свадьбе. Этим воспользуются традиционные злодеи: Баба-Яга, Кикимора и Соловей-Разбойник. Они попытаются обмануть Царя и выдать Кикимору за Ивана. Но верная Марья, мудрая Киса-Анфиса — внучка ученого Кота и удалые богатыри нарушат все их коварные планы. В итоге, настоящая любовь все победит.

Знакомый сюжет сказки и потрясающая игра актеров делают спектакль интересным для семейного просмотра. А динамичные и яркие музыкальные номера подарят феерию ярких впечатлений и теплых эмоций. Подарите своему ребенку действительно добрую, качественную и невероятно увлекательную сказку!

Об авторе

Музыку написал московский композитор - Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ким Брейтбург, известный по работам в театре, кино и на эстраде, либретто написал поэт и драматург Евгений Муравьев. Авторы создали свою историю о любви и верности, мудрости и взаимовыручке, коварстве и обмане, и о том, что добро всегда побеждает зло.

Режиссер-постановщик - Марина Филоненко

Художник-постановщик - Ольга Горячева

Хореограф - Андрей Иодловский

Композитор - Ким Брейтбург

Вокалист - Ирина Синодская

Художник по свету - Вячеслав Максимов

Действующие лица и исполнители:

Иван – Антон Чернов

Марья – Алла Зорина, Александра Ельцова

Киса Анфиса –Яна Сюськина

Царь – з.а. России Николай Скрябин

Баба Яга – Юлия Гусева

Кикимора – Анастаия Шевченко

Соловей разбойник - Андрей Иодловский

Илья-богатырь - Владимир Микулицкий

Алеша-богатырь - Евгений Гуралевич

Слуги, лесная нечисть - Василий Казанцев, Александр Калашников, Никита Лисин

Служанки, невесты, лесная нечисть - Юлия Бакаовна, Мария Урушева, Нелли Юмагужина

Премьера спектакля состоится 7 декабря 2017 года в 14:00, а также 10 декабря в 11:00; 24, 25 декабря в 10:00; 26, 27, 28 декабря в 14:00; 29 декабря в 11:00.

Продолжительность спектакля 1 час 10 минут, большой зал.

http://teatr-ozersk.ru