Управляющие компании должны отвечать за недобросовестную работу

Глава округа дал поручение зафиксировать состояние точек сбора твёрдых коммунальных отходов на придомовой территории по адресу ул. Дзержинского, 52 и 54 и принять в отношении компании «Уютный дом» самые строгие меры за неисполнение обязанностей по вывозу ТКО.

Глава округа Евгений Щербаков дал поручение начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Наталье Левиной и начальнику отдела охраны окружающей среды администрации Галине Смирновой организовать выезд по адресу ул. Дзержинского, 52 и 54 и зафиксировать состояние точек сбора твёрдых коммунальных на придомовой территории.

– Вопрос о работе управляющей компании «Уютный дом», которая недобросовестно относится к своим обязанностям по вывозу ТКО, был одним из наиболее острых на минувшей неделе, по которому поступали обращения от жителей округа, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Если состояние объекта будет неудовлетворительное, прошу подготовить повторное письмо в прокуратуру ЗАТО г. Озерска, чтобы к данной управляющей организации были применены самые жёсткие санкции. Жду доклада по ситуации.

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