В предстоящую первую декабрьскую «зимнюю» Музыкальную среду состоится концерт фортепианной музыки, который мы назвали «Играем Чайковского». Почему Чайковского?!

Да потому, что его музыка, как и поэзия Пушкина, приходит к нам еще в детстве и остается с нами на всю жизнь, потому что музыка Чайковского – это русская культура, высокое искусство, без которого просто не может быть достойного будущего.

Время уже давно расставило все акценты. Несмотря на наш прагматичный XXI век – век компьютерных технологий и огромных скоростей, оцифрованной жизни виртуальных контактов – музыка Чайковского продолжает звучать на всех континентах, и везде находит горячих поклонников и почитателей. Она способна преодолеть человеческое отчуждение и восполнить дефицит человеческого общения, потому что язык этой музыки естественный, земной и гармоничный.

В концерте прозвучат фортепианные сочинения П. И. Чайковского. Музыку для фортепиано композитор создавал на протяжении всей свой жизни, хотя она не была главным направлением его творчества. Мы знаем Чайковского, прежде всего, как автора крупных симфонических и оперных произведений. И все-таки именно в области фортепианной музыки композитором созданы подлинные шедевры, произведения редкой красоты, которые вошли в золотой фонд мировой музыкальной литературы. Среди ранних пьес, написанных в 60-е годы XIX века, выделяется фа-минорный Романс, навеянный личными переживаниями композитора и посвященный бельгийской оперной певице Дезире Арто. Чайковскому удавались не только лирически проникновенные миниатюры, отмеченные чертами интимной «домашности», но и острохарактерные пьесы, к которым относится написанная в 70-е годы «Юмореска». И, конечно же, как композитор-романтик, Чайковский ряд фортепианных пьес пишет в танцевальных жанрах, опоэтизированных и освобожденных от своего первоначального прикладного значения. Это излюбленный Чайковским вальс, превращенный им в лирическую поэму.

Наряду с отдельными пьесами в фортепианном творчестве Чайковского выделяются два цикла: «Детский альбом», который Асафьев назвал «маленькой сюитой из русского быта», обрисовывающей мир беззаботного детства, и «Времена года», названный «музыкальным календарем русской жизни», и которому суждено было стать вершиной фортепианного творчества композитора.

Приглашаем всех любителей и почитателей музыки Чайковского на «Музыкальную среду» 6 декабря в 19 часов в концертный зал колледжа искусств по адресу улица Космонавтов, 10.

Музыковед Людмила Величко

http://артколледж74.рф