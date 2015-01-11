В каждой второй палке «докторской» колбасы нашли антибиотики

Исследования "докторской" колбасы завершило Роскачество. Тестированию подверглась продукция 30 популярных в России брендов. Сразу скажем, практически в каждом втором, в 14 из 30 образцов колбасы, были найдены следы антибиотиков.

В одном - ДНК лошади, еще в одном - ДНК кукурузы, и еще в одном - генетический материал сои.

Всего колбасу исследовали по 70 пунктам, в частности, на наличие посторонних ДНК и сторонних видов мяса, следов антибиотиков, микробиологическую безопасность, соответствие требованиям ГОСТ. Несмотря на огрехи, эксперты Роскачества сделали вывод: вся проверенная колбаса съедобна и безопасна для здоровья. Ни в одном образце не выявили вредных для человека "ингредиентов", таких как, бактерии золотистого стафилококка, кишечная палочка, листерии, сальмонелла, тяжелые металлы, радионуклиды, генно-модифицированные организмы (ГМО), нитрозамины.

Но несмотря на это, к колбасе есть претензии. В основном - к ее маркировке. Производители нередко пишут на упаковке ложную информацию, вводя потребителей в заблуждение. Так, в 13 случаях из 30 производители не указывали верный состав колбасы, скрывали, что в ее составе есть соя или каррагинан, нарушали заявленный на этикетке ГОСТ, рассказывает заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова, В 14 экземплярах "докторской" найдены остатки антибиотиков. При этом в 13 из них - их следовые количества, что говорит о несоблюдении сроков предубойной выдержки мяса его поставщиками. Это не нарушение законодательства, но такая колбаса не может получить Знак качества.

В одном случае - в колбасе торговой марки "Губернская мясная компания" - количество антибиотика тетрациклиновой группы (окситетрациклина) превысило максимально допустимый законодательством уровень, сообщают в Роскачестве. На этикетке "Докторской" производства "Стародворских колбас" указано, что содержится животный белок. Экспертиза выявила, что это частицы костей и хрящей, шкурка птицы и фрагменты сердца. Но так как в маркировке написано, что колбаса изготовлена не по ГОСТу (согласно которому в ее составе должны быть только говядина, свинина, яйца, соль и молоко, плюс - допускается нитрат натрия и специи), а по ТУ (которые может разработать сам производитель), то это не является нарушением. В колбасе "Атяшево" (изготовленной из свино-говяжьего фарша) эксперты обнаружили части голов, частицы слизистых оболочек и хрящей. Но в данном случае производитель не написал на этикетке об этом, а значит - нарушил права потребителей.

Соя найдена только в колбасе "Новоалександровского мясокомбината", о ее наличии на этикетке заявлено не было. "Горин Продукт" содержит кукурузу, однако в количестве, которое не позволяют узнать, была она добавлена в колбасу намеренно или попала случайно, так что в данном случае это - не нарушение. Но и Знак качества такая колбаса не получит. В колбасе "Клинский" выявлена ДНК лошади. Стоит отметить, что большая часть колбасы действительно содержит ДНК, которые соответствуют заявленному в составе мясу (свиньи или коровы). Бумаги и ДНК кошек и собак в колбасе не обнаружено.

Знака качества может быть удостоена "докторская" шести производителей - "Балахоновский мясокомбинат", "Мяснов", "Окраина", "Пит Продукт", "Томаровский мясокомбинат" и "Фамильные колбасы". Их продукция - повышенного качества. Подробности об исследовании можно прочитать на сайте Роскачества.

https://rg.ru