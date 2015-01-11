» Министр спорта Челябинской области: Лидерам надо ехать на Игры и там бороться за медали!

Министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер считает, что российским спортсменам все-таки стоит ехать на Олимпиаду, выступить под нейтральным флагом, но на пьедестале исполнить национальный гимн, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Решение МОК по отстранению олимпийской сборной нашей страны – это действительно унизительное для нас решение. Все к этому шло, и решение для меня не было неожиданным. С юридической точки зрения, в WADA не существует презумпции невиновности, даже косвенные доводы и показания определенных информаторов могут привести к так называемой коллективной ответственности и унизить целую страну», – говорит Леонид Одер.

Он также добавляет, что каждый спортсмен должен решить для себя сам, готов ли он выступить под нейтральным флагом. По его мнению, никто не может лишить человека мечты выступать на Олимпиаде, но неизвестно, насколько это будет комфортно для атлетов.

«До настоящего времени более 10 южноуральцев имели шансы попасть в олимпийскую сборную, поехать в Южную Корею и защищать там честь Челябинской области и страны. Многие из них готовились к этой Олимпиаде, как к главному старту жизни. Вновь политические игры помешали нашим спортсменам достойно представить страну на этих играх. На мой взгляд, лидерам ехать надо и там побороться за медали, чтобы доказать силу российского спорта и спеть гимн России вживую на верхней ступени олимпийского пьедестала», – подчеркнул Одер.

Уже известно, что 12 декабря в Москве на заседании Олимпийского комитета России (ОКР) будет решаться, каким образом спортсмены будут участвовать или не участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Напомним, 5 декабря 2017 года было обнародовано решение Международного олимпийского комитета о временной дисквалификации ОКР. Отдельным российским спортсменам разрешили выступать на Играх-2018 в Пхенчхане, но только под нейтральным флагом. Кроме того, ОКР также должен будет возместить 15 млн долларов, потраченные МОК на расследования в отношении российских спортсменов.

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