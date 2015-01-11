В Челябинске раскроют секрет приготовления рождественских яств

Традиционно принято встречать Новый год в кругу самых близких людей. Любимый зимний праздник ассоциируется у россиян с широким праздничным столом, разнообразие и количество яств на котором ограничено лишь полетом фантазии хозяев. В каждой семье свои застольные традиции, и организаторы гастрономического поединка «Попробуй Новый год на вкус» решили выяснить, как известные челябинцы отмечают новогоднее торжество. Знаменитых челябинских журналистов, музыкантов, общественных и культурных деятелей, политиков пригласили рассказать дорогие сердцу истории и семейные рецепты приготовления пельменей – одного из самых традиционных новогодних блюд. Среди приглашенных – известные медиаперсоны: директор кондитерской фабрики пирожных «Звезды Севера» Олег Мнушко, директор телеканала «Восточный экспресс» Павел Михайлов, директор Челябинского государственного драматического камерного театра Илья Коломейскийдиректор филиала МТС в Челябинске, Вячеслав Бежин, ведущий телеканала ОТВ, шоу-мен Виталий Ботов, директор Радиохолдинга «Олимп» Владимир Мухомендриков, солист группы «Яхонтовый ларь» Тигран Хачатарян, популярная джазовая певица Ольга Леонова, исполнительный директор бизнес-объединения «Деловая Россия», Наталья Подкорытова, руководитель детско-юношеской школы по танцевальному спорту «Вероника» Вероника Болтвина-Бутузова, ведущая «Радио 100» Маргарита Разумная, ведущие и корреспонденты региональных телеканалов – Юлия Анфалова, Анна Шамбадал, Юлия Макарова, Валерия Спиро. Поединок пройдет в формате живого ток-шоу, в процессе готовки гости вспомнят любимые песни, игры, новогодние приключения и забавные случаи из жизни. Праздничную атмосферу в этот день создадут музыканты джазовой студии «Бэби-Джаз». О тонкостях приготовления пельменей по традиционному русскому рецепту участникам поединка расскажет шеф-повар ресторана «Уральские пельмени» Алексей Головатенко. За полувековую историю ресторан «Уральские пельмени» стал настоящим символом народной русской кухни, а здешние повара считаются лучшими специалистами в изготовлении пельменей. Присоединятся к предновогодней суете и маленькие гости кулинарного поединка. Совместно с шеф–кондитером Ириной Меркуловой юные кулинары создадут сказочный пряничный домик, который является популярным новогодним лакомством. Конечно, неотъемлемыми гостями праздника станут победители открытого областного конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала», которые оценят мастерство приготовления и подачи блюд от наших участников.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-raskroyut-sekret-prigotovleniya-rozhdestvenskih-yastv-42123