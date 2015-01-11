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| Новости » Общественная жизнь

Волонтёрство – это состояние души!

В эти дни в Москве проходит Всероссийский форум добровольцев. 5 декабря впервые участники российского волонтёрского движения отметили свой праздник - День добровольца (волонтёра), который установлен Указом президента РФ от 27 ноября 2017 года.

За последние двадцать лет понятие "волонтёр" сильно изменилось. Если в 1980 е годы волонтёры ехали на целину или БАМ, то они получали за свою работу зарплату, которой государство компенсировало тяжелые условия жизни. Добровольность работы на субботниках, уборках урожая или шефской работы была зачастую тесно связана с обязательностью и общественным принуждением. Никакого закона о добровольческом труде в советской России не было. Понятие, содержание и форма волонтёрского труда в современной России начинает формироваться в 1990 е годы, с возникновением некоммерческих, общественных и благотворительных организаций.

В связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых при сложившейся экономической ситуации добровольцы и стали незаменимы, волонтерское движение стало развиваться. Появились люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу обществу или конкретному человеку.

Между тем, в Озёрске всё большую популярность среди молодёжи приобретает общественная организация СМИК, которая насчитывает порядка 50 участников. В конце прошлой недели представители СМИК поучаствовали в ставшем уже традиционным балу «Экслибрис» в рамках областного молодёжного проекта этико-эстетического воспитания, который прошёл во Дворце творчества детей и молодёжи. В рамках проекта участники, помимо танцевальных занятий, посещали тренинги по ораторскому искусству, светской беседе, этикету, психологии личности. Интересно, что озёрские волонтёры, общественные деятели, молодые парламентарии и активисты танцевали исторические бальные танцы: полонез, французскую кадриль, польку-тройку и многие другие.

Фото Александра Батурина

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Затем прошло награждение победителей городского конкурса «Волонтёр 2017». Вице-победителем мероприятия стала Анастасия Моисеева, которая, по её словам, в волонтёрстве уже около 8 лет. Пришла по зову души, который, хоть и одобряет всё её окружение, но присоединиться не спешит. На вопрос, сколько же мероприятий за её хрупкими плечами, Анастасия ответила, что всех и не упомнить. Что касается будущих свершений, то в следующем году она хотела бы примкнуть к волонтёрам, которые будут помогать в организации Чемпионата мира по футболу.

Фото Александра Батурина

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Мы также побеседовали с Ольгой Потеряевой, руководителем «Союза молодёжных инициативных команд», которая назвала волонтёрство кропотливым и подчас рутинным трудом, и подобные мероприятия должны скрасить будни озёрских добровольцев. Вообще, волонтёры сейчас присутствуют на многих и многих озёрских мероприятиях, таких как «Сдача норм ГТО», «Лыжня России», «День физкультурника», больших городских субботниках. Мы попросили Ольгу Потеряеву поподробнее рассказать о том, как волонтёрство помогает при поступлении в ВУЗы. Известно, что за помощь в организации тех или иных событий, абитуриенты могут при поступлении получить несколько баллов дополнительно, имея на руках т.н. «Волонтёрские книжки». По её словам начисление дополнительных баллов – личное дело каждого ВУЗа. Из всех озерчан, кто предоставил такие книжки, дополнительные баллы смогли получить лишь 5 человек.

Фото Александра Батурина

Волонтёрство – это состояние души!

На вопрос, всех ли берут в волонтёры, Ольга Потеряева уверенно сказала «Да!», пояснив, что есть примеры того, как трудный подросток менялся в лучшую сторону прямо на глазах, помогая другим.

Александра Лебедева

Фоторепортаж Дениса Васильева

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

Волонтёрство – это состояние души!

 

Ключевые теги: волонтёрское движение.

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