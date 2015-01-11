Состоялись публичные слушания по проекту бюджета округа на 2018 год

5 декабря в актовом зале Собрания депутатов участникам слушаний были представлены доклады о прогнозе социально–экономического развития округа и о проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Общественное обсуждение проекта бюджета открыл председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков. Председательствующим публичных слушаний был избран заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков.

Начальник управления экономики администрации Александр Жмайло в начале доклада «О прогнозе социально-экономического развития Озерского городского округа на 2018 и на плановый период 2019-2020 гг.» обратил внимание на то, что в этом году прогноз на уровне Российской Федерации и субъектов строится исходя из трёх сценариев развития: консервативного, базового и целевого, в отличии от прошлых лет, когда за основу брались только два варианта. Как пояснил Александр Жмайло, отличие базового сценария от целевого заключается в динамике добывающей отрасли экономики, поэтому на уровне Озерского городского округа, для проектирования среднесрочной бюджетной политики, рассматривались только консервативный и базовый сценарии социально-экономического развития. Далее начальник управления экономики представил участникам публичных слушаний подробный анализ социально-экономических показателей, характеризующих состояние и будущее развитие округа, в частности прогнозируемую динамику численности и возрастную структуру населения, изменение показателей миграционных потоков и заработной платы, а также динамику рынка труда, промышленного производства, инвестиционной политики, жилищного строительства, развития малого и среднего предпринимательства.

Доклад «О проекте бюджета Озерского городского округа на 2018 и на плановый период 2019-2020 гг.» представила заместитель главы округа Ольга Уланова. Как следует из доклада, параметры доходной части бюджета округа запланированы на 2018 год в сумме 3 100 290,3 тысяч рублей с ростом к первоначальному плану 2017 года на 1,9 процента, на 2019 год – 2 648 699,1 тысяч рублей, на 2020 год – 2 655 959,9 тысяч рублей.

Ольга Уланова отметила, что формирование объема и структуры расходов бюджета осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) реализация приоритетов бюджетной политики, сформулированных в Указах Президента Российской Федерации;

2) доведение уровня минимальной оплаты труда работников учреждений до размера, установленного федеральным законодательством;

3) формирования и исполнения бюджета округа по программно-целевому принципу в разрезе муниципальных и ведомственных целевых программ;

4) финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в условиях ограниченности финансовых ресурсов, с учетом привлечения внебюджетных источников.

Общий объём расходов в 2018 году составит 3 100 290,3 тысяч рублей с приростом к первоначальному плану 2017 года на 1,4 процента, на 2019 год – 2 658 699,1 тысяч рублей, на 2020 год – 2 665 959,9 тысяч рублей.

Следует отметить, что в целом бюджет округа сохранит свою социальную направленность. Удельный вес расходов, связанных с функционированием социальных отраслей (образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика) за период с 2018 по 2020 год составит более 83 процентов. В 2018 году на реализацию 25 муниципальных программ планируется направить 132 192,2 тысяч рублей. Кроме того, в планируемом периоде сохраняют свое действие ведомственные целевые программы.

Заключение контрольно-счетной палаты округа по проекту бюджета участникам публичных слушаний представил председатель КСП Андрей Глухов. В своём выступлении он сказал о том, что проект бюджета подготовлен в соответствии с нормами бюджетного законодательства и Уставом Озерского городского округа. При его формировании были соблюдены принципы сбалансированности, за основу планирования доходов приняты показатели консервативного прогноза социально-экономического развития округа. Основным источником собственных доходов бюджета остаётся налог на доходы физических лиц, доля финансовой помощи из бюджетов различных уровней составит: в 2018 году – 74,7 процента, в 2019 – 75 процентов, в 2020 году – 74,6 процента. В итоговой части выступления Андрей Глухов представил рекомендации контрольно-счётной палаты главным администраторам доходов и распорядителям бюджетных средств, он отметил, что контрольно-счетная палата рекомендует Собранию депутатов рассмотреть проект бюджета округа в установленном порядке.

Предложения по проекту бюджета от Общественной палаты Озерского городского округа в своем выступлении высказала заместитель председателя Общественной палаты Людмила Морозова. В частности, в рамках представленных рекомендаций она обратила внимание на то, что в бюджете на следующий год не разработана программа «Доступная среда», которая в настоящее время актуальна не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для жителей с временной нетрудоспособностью и других маломобильных групп населения. Людмила Морозова подчеркнула, что данная программа в Челябинской области реализуется на протяжении несколько лет, разработаны условия и методика предоставления субсидий. Она высказала мнение, что ещё есть время и возможность подготовить план мероприятий и представить предложения Озерского городского округа для вхождения в данную программу.

По итогам публичных слушаний Собранию депутатов рекомендовано рассмотреть проект решения «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» и продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы округа в части бюджетного и налогового законодательства.

Фото Владимира Беляева

http://www.ozerskadm.ru