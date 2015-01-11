Пенсии, больничные и расходы на медицину вырастут

В следующем году у россиян вырастут пенсии, "больничные", "декретные". И на медицину денег расходовать будут больше. Сегодня публикуются бюджеты государственных внебюджетных фондов - пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования - на 2018-2020 годы.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), в 2018 году его расходы на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 миллиардов рублей и составят 7,15 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты вырастут на 11,8 миллиарда рублей и составят 981 миллиард рублей.

Страховые пенсии вырастут на 3,7 процента, что выше показателя прогнозной инфляции (3,2). Цена пенсионного балла составит 81,49 рубля (в этом году она 78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости увеличится до 14 075 рублей (это 161,3 процента к прожиточному минимуму пенсионера). Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1 процента. И в итоге среднегодовой размер социальной пенсии поднимется до 9045 рублей (103,7 процента к прожиточному минимуму пенсионера). Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей. С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции этого года - на 3,2 процента.

В новом году ПФР продолжит выдачу сертификатов на материнский капитал, а также выплату его средств. По этому направлению в бюджете фонда предусмотрено 341,4 миллиарда рублей. Размер маткапитала в следующем году не изменится и составит 453 026 рублей. Также в новом году до 282 тысяч рублей вырастет размер декретных для работающих россиянок, увеличится размер больничных и пособий по уходу за детьми.

Максимальный размер больничных и декретных составит 61 375 рублей в месяц, пособия по уходу за ребенком - 24 503 рубля. Что касается бюджета Фонда ОМС, стоимость базовой программы в 2018 году увеличится на 21,7 процента по сравнению с этим годом. Подушевой норматив финансирования медучреждений станет больше на 21,5 процента. Как и число видов высокотехнологичной медпомощи, оказываемой за счет средств ОМС. Сейчас их 518, а в следующем году будет 524.

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