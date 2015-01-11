Жилой дом обеспечен водой и теплом

Вечером 8 декабря было полностью восстановлено водо- и теплоснабжение жилого дома в районе МЛСШ им.Ю.А.Гагарина. Ремонтной бригаде удалось оперативно заменить участок трубопровода. Товариществу собственников жилья дома со стороны администрации Озерского городского округа была оказана вся необходимая помощь. http://www.ozerskadm.ru

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