В официальный период с 7 по 17 декабря 2017 г. Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации будет назначена дата выборов Президента Российской Федерации.
Федеральная избирательная кампания стартует с 17 декабря 2017 года. Об особенностях избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации расскажут руководители областной избирательной комиссии.
12 декабря в 12.00 в областном пресс-центре медиа-холдинга «Гранада Пресс» (ул. Васенко, 63, 4 этаж) состоится пресс-конференция на тему:
«Выборы Президента Российской Федерации"
Вопросы пресс-конференции:
– Почему новый порядок подачи заявления по месту нахождения граждан называют «отменой электорального рабства»?
– Что означает термин «мобильный избиратель»?
– Какими способами избирком будет снимать барьеры для волеизъявления граждан с ограниченными возможностями?
– Почему так важно проголосовать каждому гражданину?
В роли спикеров выступят:
– Сергей Обертас, председатель облизбиркома Челябинской области;
– Елена Шубина, заместитель председателя облизбиркома Челябинской области.
Трансляция будет проходить через facebook :
https://www.facebook.com/granadapresscenter/
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