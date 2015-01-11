В официальный период с 7 по 17 декабря 2017 г. Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации будет назначена дата выборов Президента Российской Федерации.

Федеральная избирательная кампания стартует с 17 декабря 2017 года. Об особенностях избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации расскажут руководители областной избирательной комиссии.

12 декабря в 12.00 в областном пресс-центре медиа-холдинга «Гранада Пресс» (ул. Васенко, 63, 4 этаж) состоится пресс-конференция на тему:

«Выборы Президента Российской Федерации"

Вопросы пресс-конференции:

– Почему новый порядок подачи заявления по месту нахождения граждан называют «отменой электорального рабства»?

– Что означает термин «мобильный избиратель»?

– Какими способами избирком будет снимать барьеры для волеизъявления граждан с ограниченными возможностями?

– Почему так важно проголосовать каждому гражданину?

В роли спикеров выступят:

– Сергей Обертас, председатель облизбиркома Челябинской области;

– Елена Шубина, заместитель председателя облизбиркома Челябинской области.

Трансляция будет проходить через facebook :

https://www.facebook.com/granadapresscenter/