Реализация программы по благоустройству в Озерске была проверена Контрольно-счётной палатой Челябинской области

На прошлой неделе в администрации Озерского городского округа аудитором Контрольно-счётной палаты Челябинской области проводилась проверка отчётности и финансовой эффективности по мероприятиям программы «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. По итогам проверки работе специалистов профильных подразделений администрации и муниципальных предприятий была дана положительная оценка.

В понедельник на аппаратном совещании, обсуждая результаты проверки, глава округа Евгений Щербаков отметил, что на мероприятия программы «Формирование комфортной городской среды» выделялись государственные средства, а значит, их расходование подлежало обязательному контролю.

Проверка проводилась аудитором Контрольно-счётной палаты Челябинской области совместно со специалистами Контрольно-счётной палаты Озерского городского округа. По итогам проверки работа, проведённая в округе по реализации проектов программы, получила положительную оценку. Проведение контрольных мероприятий прокомментировал первый заместитель главы округа Иван Сбитнев:

– В 2017 году работать по данной программе было непросто, поскольку не было сформировано чётких правил, по условиям реализации программы были даны только общие рекомендации. На минувшей неделе, с понедельника по пятницу включительно, были проведены проверки всех объектов, которые реализованы к настоящему времени. В итоге, аудитором была отмечено, что работа по данному направлению в округе была выстроена хорошо, и серьёзных замечаний в наш адрес не было. Были даны рекомендации технического характера, за которые мы благодарны областным специалистам, благодаря их внимательной работе с документами в следующем году эти пожелания будут учтены, и подобных недочётов мы уже не допустим.

Евгений Щербаков подчеркнул, что работа по программе «Формирование комфортной городской среды» не прекращается. В настоящее время идёт формирование проектов, которые будут реализованы в будущем году.

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