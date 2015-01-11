В Челябинской области директор муниципального учреждения подозревается в совершении должностного преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» (город Озерск), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (растрата).

По версии следствия, подозреваемый летом 2015 года, являясь директором муниципального предприятия, заключил с индивидуальным предпринимателем фиктивный договор на проведение вечера встречи молодежи с ветеранами-строителями на сумму 100 тысяч рублей. Зная, что мероприятие проведено не было, подозреваемый подписал финансовые документы, по которым средства бюджета были перечислены предпринимателю.

Преступление выявлены сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление

СК России по Челябинской области