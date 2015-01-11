Утверждён план работы по противодействию коррупции на 2018 год

12 декабря под председательством главы округа Евгения Щербакова состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции в Озерском городском округе.

В ходе заседания членами комиссии были рассмотрены четыре вопроса, в том числе утверждён план работы комиссии по противодействию коррупции в Озерском городском округе на 2018 год.

– Мы проводим заседания комиссии на постоянной основе, – отметил Евгений Щербаков. – В настоящее время работа по противодействию коррупции усиливается, осуществляется максимальный контроль за соблюдением законности как муниципальными служащими, так и руководителями муниципальных предприятий и учреждений.

Справочно:

На сайте органов местного самоуправления работает вкладка «Информация по противодействию коррупции в ОГО», где размещены телефоны горячей линии, нормативно-правовая база и информация о работе комиссии по противодействию коррупции в Озерском городском округе.

http://www.ozerskadm.ru